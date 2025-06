Era conosciuto da tutti come un gran lavoratore, uno sportivo appassionato e una persona perbene. Così viene ricordato Stefano Sileci, scomparso improvvisamente all’età di 52 anni. La notizia della sua morte ha colpito profondamente la comunità di Cinisi, lasciando attoniti e addolorati familiari, amici e concittadini.

Stefano era un uomo amato, stimato per la sua gentilezza, la disponibilità verso gli altri e la forza d’animo che metteva in ogni aspetto della sua vita. La sua improvvisa scomparsa ha lasciato un vuoto enorme, difficile da colmare.

In questo momento di grande dolore, è nata spontaneamente una raccolta fondi per sostenere la sua famiglia, duramente colpita dalla tragedia. Un gesto di affetto e solidarietà da parte di una comunità che si stringe con profondo rispetto attorno alla moglie Rosalba e ai figli Andrea e Simone.

Chi era Stefano

Stefano era molto più di un semplice cittadino: era una persona amata, rispettata, un punto di riferimento per chiunque lo incontrasse. Conosciuto per il suo spirito solare e il sorriso sempre pronto, era un uomo dal cuore grande, sempre disposto ad aiutare gli altri. La sua gentilezza e la sua disponibilità lo rendevano una figura benvoluta in ogni contesto, dalla famiglia al lavoro, fino all’ambiente sportivo che tanto amava.

Padre affettuoso e marito presente, Stefano ha incarnato i valori dell’onestà, del sacrificio e del rispetto. Il suo impegno costante nel lavoro e la dedizione alla famiglia erano evidenti a chiunque lo conoscesse. La sua improvvisa scomparsa lascia un vuoto incolmabile non solo tra i suoi cari, ma anche tra amici, colleghi e concittadini.

Il cordoglio

Ancora una volta le piattaforme social diventano luoghi dove esprimere il dolore per la perdita dei propri cari. Si moltiplicano i messaggi di cordoglio in memoria di Stefano: “La nostra comunità è stata profondamente colpita da una notizia che non avremmo mai voluto ricevere – scrive il sindaco di Cinisi, Vera Abbate – Stefano Sileci ci ha lasciati improvvisamente all’età di 52 anni. Un bravissimo ragazzo, un grande lavoratore, un padre di famiglia esemplare. Uno sportivo, una persona perbene, sempre disponibile, sempre con il sorriso. La sua scomparsa lascia un vuoto immenso attorno a sé, in tutti coloro che gli hanno voluto bene. In questo momento di dolore, a nome dell’intera comunità di Cinisi, esprimo la mia più sentita vicinanza a Rosalba, ai suoi figli e a tutta la famiglia, stringendomi con affetto e rispetto al loro grande dolore”.

Anche una delle cugine del 52enne, ha voluto esprimere il suo dolore: “Caro cugino è da molto che non ci vedevamo, ma quelle poche volte era una festa. mi dispiace della tua improvvisa scomparsa prego il Dio che gli dia forza a tua moglie e i tuoi figli per questo fortissimo dolore e faccio le mie condoglianze a mio cugino Edoardo Sileci Silvana Sileci un abbraccio a tutti voi sono vicina al vostro dolore baci”, si legge nel profilo di Pomelia Lombardo.