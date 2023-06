Intervento ei vigili del fuoco e dei sanitari del 118

Violento incidente sulla statale 113 tra due auto nella notte a Cinisi, nel Palermitano, in due sono rimasti feriti. Lo scontro è avvenuto poco dopo la mezzanotte tra due auto, per cause che ancora sono al vaglio della polizia stradale. L’impatto è avvenuto per l’esattezza nei pressi del tratto sotto il ponte all’uscita autostradale della A29. Immediati i soccorsi, pare comunque che nessuno dei feriti versi in gravi condizioni. Le loro condizioni al vaglio dei sanitari.

Chiusura della strada per due ore

Il sinistro è stato sicuramente di una certa intensità, tanto che è stato necessario chiudere la strada per ben due ore per permettere i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco che hanno provveduto a far uscire gli automobilisti dagli abitacoli rimasti letteralmente accartocciati su sé stessi.

Altro incidente due giorni fa

Un altro incidente che poteva avere conseguenze peggiori si è verificato due giorni fa nella vicina Partinico. E’ stato di 2 auto coinvolte e 4 feriti rimasti incastrati all’interno delle rispettive autovetture il bilancio. Un impatto altrettanto violento avvenuto sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo in direzione Palermo, poco dopo lo svincolo di Partinico. Due auto si sono scontrate per cause ancora in via di accertamento, all’interno 6 persone di cui 4 rimaste ferite.

Sulla Palermo-Sciacca

Ventiquattro ore prima un altro pericoloso incidente si è verificato tra due auto all’ingresso della Palermo-Sciacca, all’altezza del carcere Lorusso di Pagliarelli. Le due vetture, scontratesi frontalmente, sono andate distrutte. Per estrarre il corpo di un automobilista è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, dato che era rimasto bloccato dentro la vettura e i sanitari del 118 non riuscivano a trasportarlo in ospedale. Il bilancio anche in questo caso è di quattro feriti, tra cui due bambini. La loro madre invece è stata trasportata in ospedale.

L’altro incidente sulla Palermo-Mazara

E’ sempre di quattro feriti il bilancio di un incidente avvenuto nei giorni scorsi ancora sull’autostrada Palermo Mazara del Vallo nella zona di Terrasini. Lo scontro tra una moto Bmw Gs e un’auto una Lancia Y. I due motociclisti portati in codice rosso al pronto soccorso dai sanitari del 118: un giovane di 37 anni e una ragazza di 26 anni. Il primo trasportato all’ospedale Villa Sofia, la seconda all’ospedale Civico. In ospedale ma in codice giallo sono finiti i due automobilisti a bordo della Lancia Y entrambi di Partinico, un ragazzo di 25 anni e una ragazza di 20. Tutte e due trasportati al pronto soccorso del Civico di Partinico.

Like this: Like Loading...