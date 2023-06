Lo schianto all'altezza del carcere Pagliarelli

Scontro frontale tra due auto all’ingresso della Palermo-Sciacca all’altezza del carcere Lorusso di Pagliarelli. Le due vetture sono andate distrutte. Per estrarre il corpo di un automobilista è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, dato che era rimasto bloccato dentro la vettura e i sanitari del 118 non riuscivano a trasportarlo in ospedale. Il bilancio è di quattro feriti, tra cui due bambini, che sono in attesa di ambulanza. La loro madre invece è stata trasportata in ospedale.

L’incidente sulla Palermo-Mazara

E’ di quattro feriti il bilancio di un incidente avvenuto sull’autostrada Palermo Mazara del Vallo nella zona di Terrasini. Lo scontro tra una moto Bmw Gs e un’auto una Lancia Y.

I soccorsi

I due motociclisti sono stati portati in codice rosso al pronto soccorso dai sanitari del 118: un giovane di 37 anni e una ragazza di 26 anni. Il primo trasportato all’ospedale Villa Sofia, la seconda all’ospedale Civico.

La prognosi per entrambi è riservata. In ospedale ma in codice giallo sono finiti i due automobilisti a bordo della Lancia Y entrambi di Partinico un ragazzo di 25 anni e una ragazza di 20. Tutte e due sono stati trasportati al pronto soccorso del Civico di Partinico.

Incidente sulla Palermo Catania

Altro incidente negli scorsi giorni sulla Palermo Catania nella zona di Altavilla Milicia. Un’auto è finita fuori strada nella rampa di uscita dall’autostrada. Danni seri solo all’auto. Per gli automobilisti a bordo solo tanta paura e qualche ammaccatura.

Gli ultimi incidenti in Sicilia

La Sicilia è purtroppo terra di incidenti continui. Appena tre giorni fa uno scontro è avvenuto lungo la statale 121 “Catanese”. Un’autovettura e un mezzo pesante si sono scontrati frontalmente. Il traffico è provvisoriamente bloccato in avvicinamento al km 241,400, in territorio comunale di Bolognetta nel Palermitano.

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità – provvisoriamente deviato sulla strada provinciale sp 77 tra gli svincoli di Bolognetta e Misilmeri – e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

