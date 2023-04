Un uomo di 60 anni di Menfi è morto in un incidente stradale che si è verificato sulla statale 624 Palermo-Sciacca, tra le località Gulfa e Misilbesi, in territorio comunale di Sambuca di Sicilia.

La vittima viaggiava in auto con la moglie, rimasta gravemente ferita, e il figlio. Ci sarebbero almeno altre 2 persone ferite. Ancora poco chiara la dinamica dello scontro, che ha interessato diverse vetture.

La strada è stata chiusa e il traffico deviato nelle arterie secondarie. L’elisoccorso è atterrato sulla carreggiata per prelevare un ferito grave per trasferirlo d’urgenza in un ospedale di Palermo.

Giornata di tragici incidenti

Un altro incidente altrettanto grave si era verificato all’alba l’ungo l’autostrada Messina-Catania. Ha causato ancora una vittima della strada in Sicilia. Un uomo ha preso la vita ed un altro è rimasto ferito in modo grave in un incidente sulla A18 Messina Catania verso le 4.30 di questa mattina.

Dalle prime ricostruzioni pare che i due che viaggiavano a bordo di un furgone, poco prima dell’uscita di Giardini, in direzione Messina, siano finiti sotto la motrice di un autoarticolato mentre tornavano da Riposto, dove abitualmente compravano pesce per rivenderlo a Messina.

Lo scontro a Palermo

Intorno alle 7 del mattino l’incidente nel centro residenziale di Palermo. E’ finita prima contro alcune auto in sosta poi si è ribaltata e ha preso fuoco. E’ successo questa mattina in via Ausonia. L’incidente si è verificato all’altezza dell’incrocio con via Val di Mazara.

Due i mezzi coinvolti: una Dacia Duster e una Chevrolet Matiz. Entrambi i conducenti sono stati soccorsi e portati in ospedale per accertamenti ma non si conoscono ancora le loro condizioni. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi e la rimozione del mezzo cappottato.

Secondo una prima ricostruzione la Duster percorreva via Ausonia in direzione stadio quando, all’incrocio con via Val di Mazara, si è scontrata con l’altra macchina. Un impatto molto violento dopo il quale la Duster si è schiantata contro alcuni mezzi parcheggiati e si è ribaltata terminando la sua corsa circa 200 metri dopo il punto dell’impatto.

Sono intervenuti gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale, i vigili del fuoco e le ambulanze del 118.