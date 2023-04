IN OSPEDALE

Sono ancora in ospedale i due bimbi di 8 mesi e due anni rimasti coinvolti nell’incidente ieri in via Patti a Palermo non distante dal velodromo dello Zen.

I medici tengono sotto osservazione i due feriti ma che per fortuna non sono in pericolo di vita. Movimentate sono state le operazioni per eseguire i rilievi da parte della sezione infortunistica della polizia municipale. I sanitari oltre a i due bimbi feriti hanno soccorso anche l’altro automobilista coinvolto nello scontro.

L’aggressione

L’uomo, ritenuto dal gruppo di persone responsabile dello scontro (ma non dalle indagini, ancora in corso), è stato picchiato dai parenti dei bambini che si sono scagliati anche contro i sanitari del 118 e l’ambulanza che è stata pesantemente danneggiata. Polizia in massa è intervenuta sia nel luogo dell’incidente che in ospedale per sedare gli animi di amici e parenti che si sono riversati nel pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Villa Sofia. L’uomo pestato è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Ingrassia. Le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita. Sul pestaggio sono in corso indagini della polizia per risalire agli autori anche del danneggiamento dell’ambulanza del 118.

La drammatica sequenza degli scontri degli ultimi giorni

E’ un ‘bollettino’ di drammatici incidenti senza fine quello che dura ormai da giorni.

Una ragazza di 20 anni, Sofia Montalto, è morta, intorno alle 11.30 del venerdì sabto, in un incidente stradale in contrada Ventrischi, nell’entroterra di Marsala. La giovane era su uno scooter che ad un incrocio si è scontrato con una Fiat Uno.

Con lei c’era anche un ragazzo, che è rimasto ferito, ma le cui condizioni non sono note. Nell’ impatto la vittima è stata sbalzata e dopo un volo di diversi metri è caduta sull’asfalto. I sanitari dell’ambulanza del 118 hanno constatato il decesso.

Incidente ad alta velocità nel Ragusano

Altro incidente con auto ribaltata e conducente ferito a Ragusa giovedì sera. Paura per la dinamica del sinistro e per il fatto che l’uomo è rimasto intrappolato tra le lamiere del veicolo. Trasferito in ospedale, non sembra versare in pericolo di vita ma sono in corso ulteriori accertamenti sanitari. Lo scontro si è verificato poco dopo le 20 in via Ettore Fieramosca, in prossimità del bar Bruscè.

