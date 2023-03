L’impatto all’altezza di un incrocio. Uno dei due veicoli si ribalta su un fianco

Violento scontro frontale ieri sera a Termini Imerese, tanta paura per una persona rimasta ferita dopo che una delle due auto si ribalta. L’impatto è avvenuto in un incrocio tra le vie Crisone e Gabriele D’Annunzio, nella parte bassa del paese della provincia Palermitana.

I rilievi

Sul posto i carabinieri che hanno effettuato i rilievi, un’ambulanza del 118. Una persona nel sinistro è rimasta ferita, quella a bordo di una Fiat Seicento, l’auto che si è ribaltata su un fianco. Illeso il conducente invece della Fiat Punto. Ancora al vaglio della radiomobile le cause che hanno portato all’impatto molto violento. Alla base forse l’alta velocità e un’errata manovra da parte di uno dei due automobilisti.

Una scia infinita dal week-end

Purtroppo continua la scia di incidenti in Sicilia dopo lo scorso fine settimana tragico contrassegnato da ben 8 vittime. Due giorni fa intorno alle 8 scontro tra un’auto e una scooter di grossa cilindrata nei pressi della Favorita a Palermo. Ci sono feriti trasportati in ospedale. I due mezzi sono venuti a contatti all’altezza del civico 38 di via Andrea Cirrincione. Lo scooter pare che stesse transitando per la via Cirrincione mentre l’auto, una Ford, ha effettuato una manovra. Quest’ultima, con il paraurti sul lato sinistro ha colpito il mezzo a due ruote. Immediati sono scattati i soccorsi.

Una vittima nel Messinese

E’ stato un week end terribile sul fronte degli incidenti stradali nell’Isola. Un motociclista, Filippo Milone, di 23 anni, è morto oggi a Malvagna, nel messinese. Per cause ancora da accertare, il giovane ha perso il controllo della sua moto ed è finito sul guardrail. Il ventitreenne è stato soccorso dal 118 ma non c’è stato nulla da fare. Sul posto pure i carabinieri della compagnia di Taormina, che hanno avviato le indagini.

Domenica drammatica in Sicilia, 7 morti

Quella di ieri è stata una domenica drammatica in Sicilia. Sette persone hanno perso la vita in due incidenti stradali. Il sinistro più grave si è verificato nel Trapanese, sulla Sp16, dove sei persone hanno perso la vita nello scontro frontale fra due auto. Una persona è rimasta ferita nello scontro. Due feriti, per fortuna non gravi, invece, a causa di un altro scontro avvenuto in mattinata a Palermo, in via Sampolo, a ridosso del centro cittadino, dove un’auto si è ribaltata dopo aver urtato un mezzo parcheggiato. Un tamponamento a catena si è invece verificato in serata sulla Mazara del Vallo-Palermo, alle porte del capoluogo. Sarebbero cinque le auto coinvolte ma senza gravi conseguenze. Il traffico nella zona ha subito forti rallentamenti.

Il giovane morto sabato a Palermo

Era a poche centinaia di metri da casa, invece, Gabriele Aserio, il 18enne morto sabato mattina a Palermo. Coinvolto in un terribile incidente stradale, che ha aperto questa drammatica scia, avvenuto ieri in viale Strasburgo a Palermo. In compagnia di un suo amico di 17 anni, rimasto anche lui coinvolto nello schianto e ricoverato in gravi condizioni a Villa Sofia, aveva partecipato ad una festa al Country, e stavano rientrando a casa proprio dell’amico, in sella ad uno scooter. Alle 4.30, a pochi metri dalla polisportiva “Belgio”, lo schianto fatale, contro un albero.









