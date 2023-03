Un motociclista, Filippo Milone, di 23 anni, è morto oggi in un incidente stradale a Malvagna, nel messinese. Per cause ancora da accertare, il giovane ha perso il controllo della sua moto ed è finito sul guard-rail. Il ventitreenne è stato soccorso dal 118 ma non c’è stato nulla da fare. Sul posto pure i carabinieri della Compagnia di Taormina, che hanno avviato le indagini.

Domenica drammatica in Sicilia, 7 morti

Quella di ieri è stata una domenica drammatica in Sicilia che ha concluso un week-end iniziato con un tragico incidente mortale a Palermo in cui ha perso la vita un giovanissimo. Nella sola giornata di domenica 27 altre sette persone hanno perso la vita in due incidenti stradali. Il sinistro più grave si è verificato nel Trapanese, sulla SP16, dove sei persone hanno perso la vita nello scontro frontale fra due auto. Una persona è rimasta ferita nello scontro.

Due feriti, per fortuna non gravi, invece, a causa di un altro scontro avvenuto in mattinata a Palermo, in via Sampolo, a ridosso del centro cittadino, dove un’auto si è ribaltata dopo aver urtato un mezzo parcheggiato.

Un tamponamento a catena si è invece verificato in serata sulla Mazara del Vallo-Palermo, alle porte del capoluogo. Sarebbero cinque le auto coinvolte ma senza gravi conseguenze. Il traffico nella zona ha subito forti rallentamenti.

Il giovane morto sabato a Palermo

Era a poche centinaia di metri da casa, invece, Gabriele Aserio, il 18enne morto sabato mattina a Palermo, in un terribile incidente stradale avvenuto ieri in viale Strasburgo a Palermo.

In compagnia di un suo amico di 17 anni, rimasto anche lui coinvolto nello schianto e ricoverato in gravi condizioni a Villa Sofia, aveva partecipato ad una festa al Country, e stavano rientrando a casa proprio dell’amico, in sella ad uno scooter. Alle 4.30, a pochi metri dalla polisportiva “Belgio”, lo schianto fatale, contro un albero.

Like this: Like Loading...