Ancora una vittima della strada in Sicilia. Un uomo ha preso la vita ed un altro è rimasto ferito in modo grave in un incidente sulla A18 Messina Catania verso le 4.30 di questa mattina.

Dalle prime ricostruzioni pare che i due che viaggiavano a bordo di un furgone, poco prima dell’uscita di Giardini, in direzione Messina, siano finiti sotto la motrice di un autoarticolato mentre tornavano da Riposto, dove abitualmente compravano pesce per rivenderlo a Messina. Sul posto la polstrada di Giardini.

I precedenti incidente del post week-end pasquale

Rientro dal ponte di Pasqua ad alto rischio nel Ragusano dove si è verificato un incidente con 3 auto coinvolte e 4 feriti. Un impatto che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori ma che fortunatamente ha scongiurato tragici epiloghi. Ancora tutta da verificare la dinamica di quanto accaduto da parte della polizia municipale che ha effettuato i rilievi.

La ricostruzione

Secondo le prime evidenze, l’incidente con feriti si è verificato sulla statale 194 che collega Modica a Pozzallo. le tre auto coinvolte sono una Nissan Qashqai, una Fiat 500 e una Lancia Y. Quattro degli occupanti hanno avuto la peggio anche se non sono in pericolo di vita. Tutti ricoverati all’ospedale Maggiore di Modica. Oltre alla polizia municipale e alle ambulanze del 118 sono intervenuti carabinieri, polizia e vigili del fuoco.

Incidente ad alta velocità nel Ragusano

Altro incidente con auto ribaltata e conducente ferito a Ragusa giovedì sera della scorsa settimana. Paura per la dinamica del sinistro e per il fatto che l’uomo è rimasto intrappolato tra le lamiere del veicolo. Trasferito in ospedale, non sembra versare in pericolo di vita ma sono in corso ulteriori accertamenti sanitari. Lo scontro si è verificato poco dopo le 20 in via Ettore Fieramosca, in prossimità del bar Bruscè.

Lo scontro ad alta tensione a Palermo

Sono finiti in ospedale due bimbi di 8 mesi e due anni rimasti coinvolti nell’incidente nel giorno di Pasqua in via Patti a Palermo, non distante dal velodromo dello Zen. Movimentate sono state le operazioni per eseguire i rilievi da parte della sezione infortunistica della polizia municipale. I sanitari oltre a i due bimbi feriti hanno soccorso anche l’altro automobilista coinvolto nello scontro. L’uomo, ritenuto dal gruppo di persone responsabile dello scontro (ma non dalle indagini, ancora in corso), è stato picchiato dai parenti dei bambini che si sono scagliati anche contro i sanitari del 118 e l’ambulanza che è stata pesantemente danneggiata.

L’intervento della polizia

Polizia in massa è intervenuta sia nel luogo dell’incidente che in ospedale per sedare gli animi di amici e parenti che si sono riversati nel pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Villa Sofia. L’uomo pestato è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Ingrassia. Le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita. Sul pestaggio sono in corso indagini della polizia per risalire agli autori anche del danneggiamento dell’ambulanza del 118.

