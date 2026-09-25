Accompagnati anche dal sindaco di Terrasini Giosué Maniaci

Una delegazione di ragazzi e ragazze di Cinisi e Terrasini è a Bruxelles per visitare l’Europarlamento. Il viaggio rientra nel progetto “L’Arte di Fare Comunità“, promosso dall’associazione SolidAnime ETS e finanziato dalla Regione Siciliana. All’incontro con le istituzioni europee i giovani porteranno le istanze della loro generazione e le buone pratiche sperimentate nel percorso.

Chi accompagna i ragazzi

La delegazione è accompagnata dal sindaco di Terrasini Giosuè Maniaci e dall’assessore Nunzio Maniaci, insieme alle dirigenti scolastiche dell’Istituto Comprensivo di Cinisi e di quello di Terrasini, Benedetta Lidia Bartolotta e Claudia Notaro. Una presenza che testimonia la collaborazione tra istituzioni e terzo settore nella costruzione di percorsi educativi per le nuove generazioni.

Al Parlamento europeo i ragazzi conosceranno da vicino il funzionamento delle istituzioni e si faranno portavoce delle esigenze dei più giovani.

Cosa prevede il progetto

“L’Arte di Fare Comunità” nasce per costruire il senso di comunità attraverso le relazioni, l’ascolto, la condivisione di esperienze e il protagonismo dei più giovani. Arte, cultura e creatività diventano gli strumenti per incontrarsi, superare le povertà educative e le differenze sociali e sviluppare un senso di appartenenza al territorio e, allo stesso tempo, a una comunità più ampia.