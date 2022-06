Poco dopo l’installazione non ha erogato più acqua

Arriva sul lungomare della spiaggia Magaggiari di Cinisi la doccia pubblica, un nuovo servizio per turisti, villeggianti e residenti che fruiscono le bagnasciuga della cittadina del Palermitano. Ma subito insorge un primo problema: si è esaurita la scorta idrica che era riservata alla doccia e quindi l’annunciato servizio è subito andato fuori uso. Ne sono scaturite lamentele e critiche ma a quanto pare il problema sarebbe stato dovuto ad un incredibile spreco della risorsa idrica.

Le scuse dell’assessore

L’assessore alla Pianificazione del Territorio, Salvina Di Maggio, ha chiesto scusa per il disservizio che certamente non ha fatto partire nel migliore dei modi il servizio: “Colgo l’occasione per scusarci per l’interruzione del servizio – afferma l’assessore rivolgendosi ai fruitori della spiaggia – informandovi che al più presto verranno sostituiti i rubinetti con un sistema temporizzato per evitare lo spreco di acqua avvenuto soprattutto durante il week end. Si valuterà inoltre la riduzione della fascia orario per l’utilizzo, tenendo conto delle esigenze dei cittadini senza però autorizzare lo spreco di un bene così prezioso come l’acqua. Riattiveremo il tutto nel più breve tempo possibile”.

In arrivo l’app per i parcheggi

Al di là dell’intoppo il sindaco Giangiacomo Palazzolo commenta con entusiasmo questo nuovo servizio che si affianca a quello già annunciato nei giorni scorsi, cioè il servizio di pagamento dei parcheggi belle zone blu tramite app. “Intanto – afferma il primo cittadino – grazie all’assessore Salvina Di Maggio è stata installata una doccia pubblica a servizio dei fruitori ed a breve partirà l’attivazione dell’applicazione Easy Park per il pagamento ticket, utilizzata ormai da parecchi anni in tante città italiane e che per la prima volta si presenta anche a Cinisi come strumento che fornirà vantaggi in termini di tempo e comodità nel parcheggio su strisce blu, evitando di dover raggiungere il punto vendita ticket. Potranno usufruirne anche i residenti che godono dei benefici del Pass con le stesse modalità di agevolazione fortemente volute dall’amministrazione, 1euro per 2 ore”.