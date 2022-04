Nominata l’assessore che per 8 anni è stata all’opposizione

Il sindaco di Cinisi risolve in appena 48 ore la sua crisi politica e ritrova anche la maggioranza in consiglio comunale, seppur risicata. Ma resteranno gli strascichi per le dichiarazioni e le scelte fatte che hanno creato ulteriori lacerazioni nella politica locale. Il nuovo assessore è Salvina Di Maggio, nome spuntato a sorpresa dal momento che parliamo di una consigliera comunale che per ben 8 anni non ha lesinato aspre critiche nei confronti proprio del sindaco Giangiacomo Palazzolo. Quest’ultimo, adesso, riserva per lei solo parole dolci: “Guai a chi la tocca, la consigliera ha dimostrato grande maturità e coraggio, dimostrando di volersi mettere in gioco per questo paese”.

I motivi dello strappo

Nel presentare il nuovo assessore, il primo cittadino ha anche chiarito i motivi dello strappo con il gruppo politico della licenziata Luisa Storaci, che di fatto era appoggiata dal gruppo della Dc Nuova. “Il consigliere Giuseppe Manzella (del gruppo Dc Nuova, ndr) – ha detto Palazzolo – pensava di utilizzare la giunta per interessi legati alla sua campagna elettorale in vista delle prossime regionali. Interessi legittimi ma che sono personali e io questo non posso permetterlo. Ricordo che io personalmente sono il segretario regionale di un partito (Azione di Carlo Calenda, ndr) e non ho mai usato i miei interessi politici con l’attività amministrativa del mio paese. Cinisi per me è un luogo sacro e deve rimanere fuori da certe logiche”.

Le polemiche

Intanto Manzella nega di aver mai fatto parte di questa maggioranza e di essere stato legato all’assessore Storaci, riservando stoccate alla neo assessore Salvina Di Maggio: “Il potere logora chi non ce l’ha – commenta -. Che cosa è cambiato? Dopo 3 anni di aspre critiche e polemiche contro l’amministrazione tutta, la consigliera Di Maggio entra in maggioranza. Noi facciamo politica, non andiamo dietro alle poltrone, non siamo mai entrati in maggioranza. Vista la situazione in cui versa Cinisi, abbiamo dato appoggio esterno ad alcuni provvedimenti dell’amministrazione che ritenevamo utili, altri li abbiamo fermamente respinti. Noi andiamo avanti per la nostra strada, nell’interesse di Cinisi e dei cinisara”.

Si spacca anche l’opposizione

A spaccarsi è anche il fronte dell’opposizione. Infatti la Di Maggio faceva parte del gruppo consiliare “Insieme per Cinisi” e gli altri due componenti hanno preso le distanze dalla loro collega: “Non condividiamo la scelta del consigliere Di Maggio in quanto in questi 8 anni l’amministrazione Comunale di Cinisi ha amministrato senza alcuna programmazione e soprattutto mostrando scarso interesse per la risoluzione dei problemi del nostro paese”.