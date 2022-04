A Cinisi il primo cittadino revoca l’incarico a Luisa Storaci

Si riapre una nuova fase di crisi politica a Cinisi. A segnarla le polemiche dei giorni scorsi in consiglio comunale in cui un consigliere di maggioranza attaccò il sindaco Giangiacomo Palazzolo per un debito fuori bilancio abbastanza pesante per le casse comunali. La diretta conseguenza, anche se non ufficialmente detta, è stata quella del licenziamento dell’assessore Luisa Storaci.

La determina del sindaco

Nella sua determina di revoca dell’incarico alla Storaci, Palazzolo è molto criptico. In realtà non da alcuna giustificazione ma lascia intendere che il rapporto si è incrinato e che è pronto a relazionare su quanto accaduto al consiglio comunale: “A seguito di attente e meditate valutazioni di opportunità politico-amministrativa, – scrive – si ritiene doversi revocare da assessore comunale la dottoressa Luisa Storaci. Fornirò al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento di revoca sul quale la stessa assise può esprimere valutazioni”.

I possibili dissidi

Inevitabile pensare che la Storaci sia stata fatta fuori per via delle dichiarazioni rese in aula dal consigliere comunale Salvatore Anania che con Giuseppe Manzella in pratica erano i riferimenti del componente di giunta defenestrato. La questione è nata dalle parole pesanti pronunciate da Anania riguardo al debito fuori bilancio che riguardava l’Ipab opera Pia del collegio di Maria che, nel 2017 ospitava minori immigrati. Non è la prima volta che il Comune va in contenzioso con questo istituto e Anania, per tutta risposta, diede la colpa proprio a lui per questo debito.

Si apre fase di riflessione

La Storaci lascia le deleghe a Politiche giovanili, Efficientamento energetico, Politiche ambientali e Affari aeroportuali. Inevitabile che adesso il sindaco cerchi un dialogo con le forze di opposizione per cercare di ritrovare equilibrio in consiglio comunale. Al momento, se i due consiglieri come si pensa dovessero prendere le distanze per la decisione del sindaco, ci sarebbe assoluta parità in consiglio, 8 a 8.