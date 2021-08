emozioni e divertimento

“CiniSirk”, successo per i laboratori dei bimbi e per gli spettacoli di giocoleria e acrobatica

Il programma di “Emozioni di Estate” continua e stasera il jazz con il “Chiara Navarra Trio”

Grande successo per i laboratori per bambini e gli spettacoli del secondo appuntamento di “CiniSirk”, la rassegna di teatro e circo di strada curata da Circ’Opificio e inserita nel programma di Emozioni d’Estate, il cartellone estivo del Comune di Cinisi organizzato dalla Pro Loco Cinisi 2.Zero.

Acrobazie e giocoleria

I laboratori hanno visto i bimbi cimentarsi in percorsi ad ostacoli. A seguire Peppino Marabita ha sbalordito i piccoli ma anche i più grandi con il suo spettacolo “Malleabile”. Equilibrismi, giocoleria e tante gag comiche che hanno coinvolto il pubblico nel suggestivo scenario della piazza Vittorio Emanuele Orlando, con sfondo su Palazzo dei Benedettini, resa ancora più affascinante dalla luce del tramonto. In serata il collettivo Regazz, formato da giovani artisti, si è preso la scena con lo spettacolo di acrobatica aerea e hula hoop “Menù Cabaret” richiamando un pubblico numeroso e che ha scandito con applausi l’intera durata delle performance.

Gli eventi in programma

Il prossimo e ultimo appuntamento con CiniSirk sarà il 25 agosto: i laboratori pomeridiani di circo ludico e pedagogico per bambini anticiperanno lo spettacolo di palo cinese, acrobatica e giocoleria “Di palo in frasca” del Duo flosh che andrà in scena alle 21.30 in piazza Vittorio Emanuele Orlando. Tutti gli eventi sono gratuiti e su prenotazione. Per info e iscrizioni è possibile scrivere a prolococinisi2.zero@gmail.com.

Rassegna Jazz a Cinisi

Ma “Emozioni d’Estate 2021” non si ferma e offrirà altri tre spettacoli nel corso della settimana. Stasera (19 agosto) alle ore 21.30, sempre in piazza Vittorio Emanuele Orlando, sarà la volta del secondo appuntamento della rassegna Jazz con il “Chiara Navarra Trio” con il concerto “Sabor a Cuba”, un omaggio alla nobile tradizione musicale cubana, dalle note più classiche del Danzòn, a quelle più recenti del Latin jazz. La formazione è composta da Chiara Navarra (pianoforte e voce), Sergio Guna Cammalleri (congas), Filippo Rizzo (basso).

Tanti altri eventi

Sabato (21 agosto) Livia Cintioli dirigerà il coro delle “Sisters” composto da sole voci femminili e domenica (22 agosto) l’associazione “Musa Musica e Spettacolo” porterà in scena lo spettacolo “Sentimenti infernali! Tra i gironi dell’Inferno di Dante” con il soprano Grazia Sinagra, la pianista Manuela Spina, il tenore Rosolino Claudio Cardile e Livia Cintioli, questa volta in veste di attrice.