Sono intervenuti i vigili del fuoco

Cinque auto sono danneggiate da un incendio divampato la scorsa notte in via Levanzo a Palermo. Le fiamme sono partite nei pressi di due vetture e poi si sono propagate alle altre tre parcheggiate nei pressi.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e i carabinieri che indagano per accertare le cause del rogo. Non è escluso che il rogo sia doloso.

I tecnici dei pompieri stanno eseguendo i rilievi per accertare la presenza di liquido infiammabile che possa avere innescato il danneggiamento.

Roghi di cassonetti in via Margifaraci, pompieri colpiti da pietre

Incendi sono stati appiccati la scorsa notte in via Margifaraci a Palermo a diversi cassonetti ricolmi di spazzatura. Sono intervenuti i vigili del fuoco che sono stati accolti da un fitto lancio di pietre.

Sassi che hanno colpito i mezzi e hanno rischiato di ferire gli uomini della squadra di soccorso. Per completare l’intervento è stato necessario l’intervento dei carabinieri che hanno scortato la squadra antincendio.