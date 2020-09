“Nella nostra città ci sono altri casi di Covid e ci sono due focolai“. Annuncia così i nuovi casi accertati a Bagheria (PA) il sindaco Filippo Tripoli nel corso di una diretta Facebook. Il primo cittadino bagherese ha specificato che a Bagheria sono stati confermati due focolai. Un primo focolaio vede un cittadino positivo al Covid, asintomatico. L’uomo si trova in quarantena domiciliare ed è seguito dalle autorità sanitarie.

Un secondo focolaio, ed è quello che preoccupa di più, riguarda un intero nucleo familiare. Sono al momento 4 le persone positive, tra cui due ricoverate in ospedale e le altre due a casa, senza sintomi. In particolare destano preoccupazione le condizioni di salute di un membro della famiglia che, soffrendo di altre patologie pregresse, è al momento ricoverato in ospedale. Un altro componente della famiglia, ha riferito il sindaco bagherese, si trova ricoverato ma si attende il tampone per capire se si tratta di un caso di positività al Covid. Le persone positive del secondo focolaio, dunque, potrebbero salire a 5.

“La situazione è sotto controllo – ha detto in diretta Tripoli – e l’Asp di Palermo sta ricostruendo tutti i contatti avuti con i pazienti positivi”. Poi ha voluto raccomandare ai cittadini di mantenere la calma ed evitare di generera una inutile caccia all’untore. “Dobbiamo convivere con questa situazione ma tutto deve continuare, le attività lavorative e non dobbiamo creare allarmismi e comunicare messaggi sbagliati. Usare la mascherina ed evitare assembramenti. Invito tutti i ragazzi a seguire le regole perchè non possiamo permetterci di chiudere di nuovo tutto”.

Intanto ieri nel vicino Comune di Ficarazzi il sindaco Francesco Martorana ha comunicato alla cittadinanza la conferma di un primo caso di contagio in paese. “Il paziente si trova in isolamento domiciliare ed è asintomatico”, ha comunicato in una nota il primo cittadino raccomandando di seguire con scrupolo le disposizioni anti-Covid e di evitare facili allarmismi.