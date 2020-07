E' accaduto a Ragusa

Un nucleo familiare arrivato a Ragusa a fine giugno dal Bangladesh è risultato positivo al Covid 19.

Si tratta di una coppia e della figlia minore che sono rientrati a Ragusa dopo essere stati nel loro paese d’origine.

E’ stato inizialmente il capofamiglia a manifestare i primi sintomi febbrili, presentandosi quindi al pre triage dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa.

Il tampone effettuato ha dato esito positivo, pertanto, l’uomo è stato posto in isolamento domiciliare volontario assieme alla moglie e alla figlia che sono risultate positive anche loro.

Tutto questo mentre cresce l’allarme dopo lo sbarco di 43 migranti ad Augusta 8 dei quali trovati positivi al covid19 ma solo dopo essere stati trasportati in un centro d’accoglienza a Noto. S

Sono stati posti in isolamento i poliziotti che li hanno assistiti e fotosegnalati per il rischio di contagio così come tutti i 43 migranti anche se gli 8 positivi sono stati separati dagli altri. A Siracusa si è tenuto un vertice in prefettura.