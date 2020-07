Sarà possibile per i disabili, che vorranno recarsi al mare, scaricare una App, che consentirà di ricevere un servizio di assistenza completo. Un’iniziativa, frutto di una intesa, presentata questa mattina a Scoglitti, frazione di Vittoria, tra l’Asp di Ragusa ed i Comuni del Ragusano, dal titolo Mare senza frontiere. L’azienda sanitaria metterà a disposizione il personale, le amministrazioni locali le attrezzature, tra cui le sedie da mare per poter fare il bagno.

Il progetto prevede l’individuazione di percorsi, dall’arrivo degli utenti fino al posizionamento sotto gli ombrelloni in una porzione già attrezzata. Il servizio prenderà il via il 7 luglio e si concluderà il 31 di agosto (dalle ore 10.00 alle 12:30 e dalle ore 16:30 alle 19.00, dal martedì alla domenica. È escluso il lunedì). Sono undici le postazioni attrezzate: Scoglitti Spiaggia n. 15 Lungomare Lanterna; Marina di Ragusa (piazza Torre); Marina di Modica e Maganuco; Punta Secca e Casuzze (lido Selene); Pozzallo (Lido Enrique); Marina di Acate via Nettuno, angolo lungomare; Marina di Ispica (Lido Otello); Cava D’Aliga e Sampieri.

“L’App permette di monitorale il flusso di persone sul litorale – spiega Antonio Drago, ideatore dell’App – per cui l’utente avrà la possibilità di scegliere in quale arenile trascorrere la giornata. Cosa importante è che l’App è inserita nel progetto Mare senza frontiere”.

“Si tratta di un servizio ormai consolidato – afferma il direttore dell’Asp di Ragusa Angelo Aliquò – ma quest’anno siamo riusciti ad aumentare il numero di postazioni così come il numero di giorni. Tutti devono avere la possibilità di godersi il mare”. “E’ una bella iniziativa, del resto come spesso – dice Filippina Cocuzza, prefetto di Ragusa – viene detto il livello di civiltà si misura dai servizi offerti, soprattutto in favore della persone disabili. Fa onore all’Asp ed ai Comuni che hanno aderito all’iniziativa. Si tratta di un servizio che viene incontro alle famiglie degli stessi disabili”.

“Questo progetto nasce anni fa – dice Filippo Dispenza, commissario straordinario del Comune di Vittoria – da un’idea dell’attuale capo della Polizia Franco Gabrielli dopo che un nostro ispettore, ammalatosi di Sla, covava il desiderio di recarsi al mare. Ed attrezzammo una spiaggia nel Salento e da quella esperienza ne è nata una iniziativa di carattere nazionale”. “Iniziativa lodevole molto apprezzata dai nostri concittadini e degli stranieri – dice Peppe Cassì, sindaco di Ragusa -, in ogni caso si tratta di un progetto che sotto l’aspetto sociale è davvero importante”.