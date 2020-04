sul posto anche i vigili del fuoco

La Polizia provinciale di Ragusa è intervenuta stamani, poco prima delle ore 8, nella strada provinciale Beddio-Tresauro-Piombo per rilevare un grave incidente stradale.

Un autocarro, condotto da un 57enne di Misterbianco, carico di piantine in vaso, è finito nella scarpata sottostante il ponte della linea ferrata Siracusa-Gela, a poche centinaia di metri dalla stazione di Donnafugata, probabilmente per aver approcciato male una curva o per problemi ai ferri.

Il conducente dell’autocarro è stato trasportato con l’autoambulanza del 118 nell’Ospedale ‘Giovanni Paolo II’ e si trova in codice rosso nel locale Pronto soccorso.

Gli agenti della Polizia provinciale intervenuti prontamente sul posto, oltre ad effettuare i rilievi, stanno ricostruendo la possibile dinamica dell’incidente.

Sul posto anche i Vigili del fuoco di Ragusa intervenuti con l’ausilio di una gru per rimuovere dalla scarpata il pesante mezzo.

La strada provinciale è stata chiusa per diverse ore considerato che tutto il carico dell’autocarro è finito nella carreggiata.