Sostenere le imprese agricole siciliane nella prevenzione della crisi idrica, garantendo una gestione razionale e sostenibile dell’acqua disponibile. È questo l’obiettivo dell’avviso pubblico che concede contributi in conto capitale alle aziende operanti in Sicilia per la realizzazione di sistemi integrati per il contrasto alla siccità in agricoltura. La dotazione finanziaria del bando è di 5 milioni di euro.

“Un aiuto concreto per i nostri imprenditori – dichiara l’assessore all’Agricoltura Luca Sammartino – che consentirà loro di creare laghetti aziendali e mini dissalatori; un segnale deciso che il governo regionale ha messo in campo per sostenere il comparto”.

Il bando consente di recuperare acque che, per la loro qualità, non sono compatibili con l’uso agricolo (acque salmastre), rendendole utilizzabili grazie ai mini dissalatori. Previsto un contributo a fondo perduto pari al 70% delle spese ammissibili, mentre la restante parte dovrà essere cofinanziata. La cifra massima erogabile dalla Regione non potrà superare i 200 mila euro per singolo intervento.

Le istanze potranno essere inviate entro sessanta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana con pec all’indirizzo dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it

L’avviso è consultabile sul portale della Regione

Il bando per il consumo del pescato

Ne giorni scorsi era stata pubblicata anche la graduatoria del bando per la selezione di proposte per la sensibilizzazione al consumo di prodotti ittici siciliani pescati, allevati o trasformati. Sono 47 i progetti dei Comuni ammessi. Il dipartimento della Pesca mediterranea della Regione Siciliana ha approvato la graduatoria definitiva delle istanze pervenute e ritenute finanziabili dall’apposita commissione di valutazione.

Lo stanziamento complessivo inziale di un milione di euro, a valere sui fondi del Programma nazionale Feampa 2021-2027, è sufficiente a sostenere solo le prime 34 istanze in graduatoria (per circa 991 mila euro). “Di concerto con il direttore generale del dipartimento – annuncia l’assessore all’Agricoltura, allo sviluppo rurale e alla pesca mediterranea, Luca Sammartino – abbiamo deciso di reperire ulteriori risorse per 360 mila euro, così da incrementare la dotazione originaria del bando e finanziare tutti i 47 progetti ammessi”.

Le iniziative finanziate sono finalizzate a sensibilizzare il grande pubblico al consumo consapevole dei prodotti ittici siciliani pescati, allevati o trasformati con metodi sostenibili, attraverso attività di comunicazione quali fiere, seminari, convegni, cooking show, percorsi di degustazione e iniziative didattiche.