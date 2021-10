Ospite di Cisl e Iscos, sarà a Palermo lunedì 18 ottobre alle 15,30

Il suo nome è Giulia. Meglio, Yuliya. Yuliya Yukhno Tarasevich. Bielorrussa poco più che trentenne, da qualche tempo gira l’Italia per testimoniare la sua vicenda e raccontare cosa sta accadendo nel Paese dal quale è riuscita rocambolescamente a fuggire. Lunedì prossimo sarà a Palermo, nella sede della Cisl in piazza Castelnuovo, alle 15,30 dove arriverà invitata da Cisl e Iscos, l’istituto cislino per la cooperazione allo sviluppo.

L’attuale situazione

In Bielorussia si vivono giorni drammatici da quando, nell’agosto 2020, il dittatore Aliaksandr Lukashenko ha annullato l’esito delle elezioni che avevano premiato Svetlana Tikhanovskaya e si è autoproclamato vincitore assoluto. Restando così abbarbicato al potere che controlla ininterrottamente dal 1994: l’ultimo dittatore d’Europa, sopravvissuto persino alla caduta dell’Urss. I mesi successivi all’agosto di un anno fa hanno registrato la brutale cancellazione dei diritti umani. La repressione di ogni forma di dissenso. Hanno visto la perquisizione di media e l’arresto di decine giornalisti. Mentre di giorno in giorno aumentano i casi documentati di torture e carcere persino fino a dieci anni, solo per opinioni invise al regime. Ad oggi sono più di 800 i prigionieri politici. Ma il numero è destinato ad aumentare.

La Cisl: “Diamo voce”

E’ di tutto questo che Giulia, come usano chiamarla in Italia, parlerà nella sua tappa palermitana: “In Bielorussia – commenta il sindacato della Cisl – repressione e censura sono attuati senza scrupoli. A tutti i livelli. Anche attraverso la rete. Per questo è importante manifestare solidarietà aperta al popolo bielorusso la cui preoccupazione principale è quella di rimanere senza voce”.