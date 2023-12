Due operai sono gravi e trasportati all’ospedale Civico in elisoccorso

Quattro operai sono rimasti intossicati dal gas argon in un cantiere edile tra Mezzojuso e Vicari. Stavano lavorando nei pressi di un cunicolo che era saturo di gas. Due operai sono gravi e trasportati all’ospedale Civico in elisoccorso. Gli altri sono stati trasportati in ambulanza. Oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti i carabinieri che stanno indagando per cercare di ricostruire quanto successo.

Due operai in codice rosso

Gli operai rimasti feriti stavano saldando dentro una cisterna in un’area di servizio sulla statale 121 Palermo-Agrigento tra Vicari e Mezzojuso in contrada Fondacazzo.

Il primo ha respirato il gas argon e gli altri hanno cercato di salvarlo. In codice rosso sono stati portati un operaio di 49 anni e uno di 57 anni. In codice giallo un operaio di 22 anni e 24 anni.

Grave incidente sul lavoro per operaio palermitano

Nei giorni scorsi, un operaio palermitano impegnato in cantiere nel piacentino coinvolto in un grave incidente sul lavoro. Un enorme blocco di cemento gli è improvvisamente franato sulle gambe, schiacciandogliele. La vittima un giovane di 26 anni che per l’appunto risulta originario di Palermo e che era impegnato in un cantiere della Tav. Trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Piacenza nel reparto ortopedico.

L’incidente sul lavoro si è verificato nel cantiere allestito ad Alseno, comune in provincia di Piacenza. La vittima era impegnata nella realizzazione della massicciata per la tratta ferroviaria di collegamento tra Piacenza e Parma. Stando ai primi accertamenti un blocco di cemento destinato alla massicciata si sarebbe sganciato finendogli proprio sulle gambe.

Immediati sono scattati i soccorsi, sul posto ambulanze e anche l’elisoccorso proveniente da Parma. Il 26enne dopo le prime cure è stato trasferito al reparto pediatrico dell’ospedale di Piacenza.

Nel Messinese due casi in poche ore

In Sicilia il fenomeno degli incidenti sul lavoro è particolarmente sentito, anche se in quest’ultimo caso parliamo di un episodio accaduto al di fuori dei propri confini. Appena qualche prima si verificarono in una sola mattinata due incidenti sul lavoro nel Messinese, uno a San Filippo del Mela, l’altro a Torregrotta. A San Filippo del Mela 2 operai addetti al getto di calcestruzzo che si trovavano su un ponteggio, a causa di un movimento anomalo del braccio meccanico che stavano sostenendo, sono stati sbalzati dalla piattaforma. Hanno sbattuto rovinosamente a terra da un’altezza di circa 2 metri, uno riportò fratture alle costole l’altro invece ferite più gravi. L’altro episodio si è verificato a Torregrotta dove un’automobile è finita contro un ponteggio. L’impatto ha provocato la caduta di due operai che erano intenti a lavorare sull’impalcatura.