A PACHINO

Ancora in incidente oggi a Pachino, nel Siracusano. Un uomo è rimasto ferito dopo essere stato travolto da un camion mentre era impegnato a riparare la sua auto. La vittima era distesa sull’asfalto.

Un camion, che trasportava frutta e verdura per vendita ambulante, non si è accorto dell’uomo steso in terra e lo ha colpito alle gambe, provocando delle ferite. Le grida dell’uomo hanno allertato la moglie che ha bloccato l’autista.

I soccorsi

Sul posto sono giunte due ambulanze e gli uomini della polizia municipale di Pachino. Le condizioni generali del pensionato non sarebbero gravi, ma preoccupa lo schiacciamento alle gambe

L’incidente e le due ragazze in ospedale

Altro grave incidente, sempre oggi, a Pachino, nella strada che porta a Portopalo di Capo Passero. Coinvolti un camion ed una minicar, a bordo della quale viaggiavano due ragazze, rimaste ferite a causa dell’impatto, che si è verificato in prossimità di una curva, e sarebbe stato particolarmente violento.

Il trasporto in elicottero

Le due giovani avrebbero riportato lesioni tali da rendere necessario, infatti, il supporto dell’elisoccorso. I rilievi sono stati affidati ai Carabinieri della Compagnia di Noto, a cui spetta ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

La tragedia di Ficarazzi

È morto dopo settimane di ricovero, il giovane 14enne rimasto ferito nell’incidente stradale sulla statale 113. Dopo 20 giorni di atroci sofferenze è deceduto oggi, Benny Pensati. Lo ha confermato la sorella Sarah tramite il suo profilo Facebook.

La tragedia

Il 14enne che lo scorso 9 dicembre intorno alle ore 20 fu coinvolto in un grave incidente stradale sulla statale 113, nel tratto tra Bagheria e Ficarazzi. Il ragazzo a bordo del suo ciclomotore elettrico mentre procedeva in direzione Ficarazzi si scontrò con un’automobile che procedeva in direzione di Bagheria. Dopo lo scontro il giovane ficarazzese riportò diverse fratture e fu immediatamente condotto all’ospedale Buccheri La Ferla dai sanitari del 118 della postazione di Ficarazzi intervenuti sul posto.