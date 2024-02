Contratto sottoscritto oggi a Palazzo Comitini

La Città Metropolitana di Palermo assume quattro nuove figure per il rafforzamento della capacità amministrava dell’Ente. A seguito di una procedura selettiva rivolta a soggetti esterni all’amministrazione, è stato assunto Giuseppe Piazza, nel ruolo di dirigente amministrativo, a tempo pieno e determinato con un incarico di durata triennale, che sarà destinato alla direzione Sviluppo Economico, Servizi Sociali, Turistici e Culturali.

Insieme a lui, hanno fatto il loro ingresso in amministrazione metropolitana tre istruttori tecnici, a tempo pieno e indeterminato, a seguito di una Convenzione sottoscritta tra la Città Metropolitana di Palermo ed il Comune di Bagheria, per l’utilizzo della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di sei posti o di istruttore tecnico, Categoria C, indetto con Determinazione n. 77 del 11/3/2022, approvata con D.D. 265 del 8/8/2023. Si tratta di Vanessa Ribaudo, assegnata alla Direzione per l’edilizia scolastica e la valorizzazione dei beni patrimoniali e culturali; Antonia Semilia, assegnata alla Direzione Patrimonio; Davide Vallelunga assegnato alla Direzione Viabilità.

Sia il dirigente che i tre istruttori tecnici hanno sottoscritto il contratto individuale questa mattina a Palazzo Comitini e sono stati immessi in servizio in data odierna.

Vernuccio, “Azione che rientra nel rafforzamento amministrativo”

“Grazie a queste nuove assunzioni, sono sicuro che i nostri uffici potranno lavorare in maniera più efficiente per garantire una migliore erogazione dei servizi al cittadino. Un’azione che rientra nel piano più generale per il rafforzamento amministrativo della Città Metropolitana di Palermo, reso possibile dal sindaco Lagalla e che proseguirà con le prossime assunzioni in esito alle procedure concorsuali previste per l’inserimento di 36 istruttori amministrativi”, così dichiara il direttore generale, Nicola Vernuccio, che questa mattina ha dato il benvenuto ai nuovi assunti.

Numeri e date per il concorsone della città metropolitana

Oltre settemila candidati per il concorso. La Città Metropolitana di Palermo (ex Provincia) torna ad assumere, al via le prove d’esame del concorso per nuovo personale amministrativo. Pubblicata l’esplicitazione degli argomenti d’esame del concorso pubblico per il reclutamento a tempo indeterminato e pieno di 36 unità di personale, non dirigenziale, da inquadrare nel profilo professionale di istruttore amministrativo- contabile-Area istruttori del comparto funzioni locali.

Saranno ammessi alla prova orale un numero di candidati pari a 5 volte il numero dei posti messi a concorso, ossia 180 candidati, nonché i candidati classificatisi ex aequo rispetto all’ultima posizione valida per l’ammissione alla successiva prova selettiva, fermo restando il conseguimento del punteggio minimo pari a 21/30. Ulteriori dettagli relativi al concorso sono pubblicati sul sito della Città Metropolitana di Palermo.

Le prove d’esame avranno luogo dal 13 al 16 febbraio, presso il Saracen Sands Hotel di Isola delle femmine (Via Libertà, 128/A), dove si prevede un afflusso di 7.712 candidati iscritti.

