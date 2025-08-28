Scattano nuove assunzioni nella pubblica amministrazione del Palermitano. Da lunedì entreranno in servizio, dopo la firma del contratto, 11 nuove unità di personale reclutate dalla Città Metropolitana di Palermo ma nel complesso, entro l’anno, le nuove assunzioni saranno almeno 39, oltre l’ulteriore scorrimento di graduatoria ancora non quantificato in relazione alle esigenze e disponibilità.

I ruoli degli assunti

Il primo settembre, dunque, sottoscriveranno i contratti individuali di lavoro e prenderanno servizio presso l’Ente undici nuove unità di personale del profilo professionale di Istruttore Amministrativo-Contabile – Area Istruttori del Comparto Funzioni Locali.

Si tratta di persone reclutate attraverso lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per il reclutamento a tempo indeterminato e pieno di personale non dirigenziale che

ha già portato, nel corso del 2024, all’assunzione delle prime 36 unità.

Nei prossimi giorni altre assunzioni

Altre due unità di personale saranno assunte, sempre tramite scorrimento, nei prossimi giorni, portando, così, a 13 il numero degli idonei nei assunti. “Tutti – si legge in una nota dell’amministrazione – verranno assegnati alle varie Direzioni dell’Ente, continuando l’imponente processo di rinnovamento della dotazione organica e di rilancio dell’Ente fortemente voluto dall’Amministrazione guidata dal Sindaco Metropolitano Roberto Lagalla e dal Direttore Generale, Nicola Vernuccio”.

La graduatoria scorrerà ancora

L’amministrazione informa inoltre che la graduatoria scorrerà ulteriormente applicando lo stop per il 2024 e il 2025 alla così detta norma “taglia idonei”. Entro il 2025, dunque sono previste numerose ulteriori immissioni di nuovo personale, appartenente a tutte le aree.

Altri due concorsi per figure specifiche

La Città Metropolitana, inoltre, ha già in corso le procedure per altri due concorsi, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un dirigente tecnico e un dirigente amministrativo, che porteranno all’assunzione delle due figure dirigenziali sempre entro la fine dell’anno 2025.

Riguardo queste selezioni sono state già espletate le prove pre – selettive ed entro la prima metà

di settembre verranno effettuate le prove scritte.

Ulteriori assunzioni per mobilità

Altre assunzioni a tempo pieno ed indeterminato, tramite mobilità, sono programmate entro il 2025 nel profilo di funzionario tecnico (quattro), operatore esperto autista (quattro), operatore esperto cantoniere (quattro), operatore esperto addetto all’accoglienza (quattro).

Ancora vanno aggiunte altre dieci assunzioni a tempo indeterminato di funzionari (tecnici e contabili) previste nell’ambito del Programma Nazionale Capacità per la Coesione 2021/2027, i cui costi gravano su PN CapCoe fino al 31/12/2029 e sul bilancio statale per il periodo successivo.

Già in atto le promozioni

Infine è stato da poco completato un massiccio programma di progressioni verticali (promozioni di fatto), che ha portato, tra il 2024 e i primi mesi dell’anno 2025, alla realizzazione di ben 100 progressioni di carriera, ordinarie ed in deroga, nell’ambito di tutte le aree e profili professionali, valorizzando la maggior parte possibile del personale interno più meritevole e professionalmente preparato, penalizzato da anni dall’impossibilità di effettuare avanzamenti di carriera.

Il commento del direttore generale Nicola Vernuccio

“Il capitale umano è il tema chiave per il futuro della nostra Pubblica Amministrazione”, ha dichiarato il Direttore Generale, dott. Nicola Vernuccio, “in quanto è sulle persone che si gioca il successo di qualsiasi politica pubblica indirizzata a cittadini e imprese, attraverso specifici percorsi di reclutamento, formazione e valorizzazione delle risorse disponibili. Stiamo lavorando incessantemente, grazie all’ottimo lavoro della Direzione Politiche del Personale, per poter completare il percorso di rinnovamento dell’Ente”.

Le nuove risorse umane costituiscono un significativo strumento per dare nuova linfa vitale agli uffici di questa vasta e complessa macchina amministrativa. Abbiamo in programma l’inserimento di nuove leve tramite procedure già in itinere, che auspichiamo possano concludersi a stretto giro”.