Tredici milioni dall'avanzo del rendiconto 2022

Tredici milioni di investimenti aggiuntivi grazie al risparmio ottenuto nel rendiconto 2022. Via libera dell’assemblea dei sindaci della Città Metropolitana di Palermo alla variazione del bilancio di previsione 23-25. A Palazzo Comitini, i primi cittadini del comprensorio hanno approvato il documento con il quale si sbloccano risorse da allocare sulla viabilità provinciale, sull’edilizia scolastica e sul patrimonio immobiliare dell’ex Provincia.

Fondi per strade e viabilità, sbloccato l’iter della provinciale di Gibilrossa

Un elenco di interventi che inizia con i 2,5 milioni di euro da destinare alla manutenzione delle strade provinciali. Tema sul quale si registra l’ufficialità della predisposizione delle risorse per gli interventi di messa in sicurezza della SP 37 di Gibilrossa. Strada chiusa dal novembre 2021 a causa di una frana e che dovrebbe collegare i comuni di Palermo, Belmonte Mezzagno e Misilmeri. Un tema del quale la nostra redazione si è occupata spesso e che vede oggi un ulteriore passaggio burocratico importanti. Circa 3,6 milioni di euro saranno destinati direttamente dall’ex Provincia, la quale ha inoltre inserito nelle voci di bilancio anche il finanziamento dell’assessorato regionale alle Infrastrutture da 6,8 milioni di euro.

Risorse per le scuole

Sempre con riguardo alla variazione sul bilancio 23-25, la Città Metropolitana ha reso disponibili 5,6 milioni di euro sul capitolo di spesa dell’edilizia scolastica. Sono previsti in tal senso diversi interventi su immobili scolastici per la loro messa in sicurezza e su impianti sportivi nel territorio provinciale. Circa un milione di euro sono stati destinati alla manutenzione e alla copertura degli oneri straordinari di gestione di Palazzo Sant’Elia e del loggiato San Bartolomeo. Circa 450.000 euro poi vanno al finanziamento della spese di concorso per l’assunzione di 36 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare come istruttore amministrativo-contabile.

Il commento di Roberto Lagalla

“Questa amministrazione metropolitana sta portando avanti, grazie al dialogo e alla sinergia instaurata con i sindaci metropolitani, l’importante obiettivo di investire sullo sviluppo del territorio, dandosi come priorità le migliorie necessarie utili a garantire la sicurezza dei cittadini – sottolinea il sindaco metropolitano Roberto Lagalla -. Molte scuole e strade, grazie a questa variazione di bilancio, potranno essere oggetto di importanti interventi che ci permetteranno sia di garantire edifici sicuri per l’accoglienza degli studenti e spazi idonei alle loro attività educative e sportive, sia di intervenire sulla viabilità di importanti snodi stradali e di collegamento tra i comuni metropolitani. Ringrazio, per il lungo lavoro svolto in questi mesi, tutta l’amministrazione e, in particolare, il direttore generale Nicola Vernuccio”.