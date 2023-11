Lo affermano gli uffici della Città Metropolitana

Sono cinque le aule chiuse all’interno del Convitto Nazionale “Giovanni Falcone” di Palermo. Nei giorni scorsi, alcuni genitori avevano denunciato il crollo parziale del controsoffitto del terzo piano del palazzo di piazza Sett’Angeli. Un problema che si è verificato lo scorso weekend, ovvero quando il plesso era chiuso, ma che aveva costretto decine di alunni a spostarsi verso altre ali dell’istituto. Fatto al quale, così come dichiarato dalla dirigenza scolastico dell’istituto, seguirono alcuni sopralluogo dei tecnici della Città Metropolitana, ente proprietario del Convitto Nazionale.

Crollo al Convitto Nazionale, chiuse cinque aule

Controlli dai quali, sostanzialmente, è emerso che “le aule chiuse al Convitto nazionale Giovanni Falcone di Palermo sono cinque, tre in via prudenziale e due dove sono avvenuti i distacchi di cartongesso e infiltrazioni”. Fatto che, secondo gli uffici della direzione manutenzione ed edilizia dell’ex Provincia, sarebbe dovuto all’effetto del maltempo delle scorse settimane. “In una delle due aule è stato necessario fare dei fori al tetto per fare cadere l’acqua che si era infiltrata”. Dubbi ancora sulle tempistiche necessarie per rendere agibili le aule del terzo piano “Per quanto riguarda i lavori sarà necessario un confronto il rettore dell’istituto e i tecnici della Città Metropolitana. Incontro che avverrà la prossima settimana. Si dovrà valutare se dopo le verifiche sarà possibile aprire le tre aule chiuse dove non ci sono stati distacchi”.

Ieri la chiusura dell’istituto Pirandello

Un episodio, quello del Convitto Nazionale, che si somma a quanto accaduto, nei giorni scorsi, all’istituto comprensivo Luigi Pirandello, a Borgo Ulivia. La dirigente scolastica Donatella Angella Dell’Oglio ha infatti chiuso i locali di via Ortigia 17 da oggi fino a data da destinarsi. I bambini dovranno rimanere a casa per motivi di sicurezza. Negli ultimi giorni, infatti, nelle aule che ospitano i piccoli sono visibili infiltrazioni che si aggiungono a delle crepe già esistenti sui muri e su un pilastro.