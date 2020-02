Il provvedimento

Il consiglio comunale ha votato oggi la delibera che permettera’ alla Polizia di Stato di iniziare il trasferimento dei suoi uffici nella nuova cittadella di via Pitre’. Tutto era bloccato perche’ nel progetto originario era prevista anche la costruzione di una strada che collegasse via Pitre’ con via Leonardo Da Vinci, per rendere piu’ fluido il traffico.

Ma per una serie di ragioni burocratiche, questa bretella non e’ stata ancora realizzata, nonostante il primo stralcio dei lavori della cittadella della polizia sia gia’ terminato.

Dopo l’incontro, la settimana scorsa, al provveditorato alle opere pubbliche con i capogruppo del Consiglio, le pastoie burocratiche si sono sbloccate. ‘Il Consiglio ha dimostrato ha dimostrato la sua vicinanza alla citta’, alla polizia e in generale alle forze dell’ordine per migliorare la sicurezza a Palermo’, dicono Igor Gelarda della Lega e Giulio Tantillo di Forza Italia.

‘Il provveditorato alle opere pubbliche ha garantito che con l’inizio del secondo stralcio – aggiungono – verranno immediatamente avviati i lavori anche per questa strada, che alleggerira’ tantissimo il traffico della zona. La Polizia di Stato potra’ trasferire, intanto, uffici importanti come la scientifica, la polizia di frontiera, la zona telecomunicazione e soprattutto l’ufficio immigrazione in locali nuovi, idonei’.

Sul provvedimento maggioranza e opposizione sono state compatte. Soddisfazione e’ stata espressa anche dall’assessore all’Urbanistica Giusto Catania e dal gruppo del Movimento 5 Stelle.