Sarà la cantante Karima, talento emerso durante la trasmissione Amici di Maria De Filippi, ad inaugurare, domenica 26 maggio, la stagione dell’anfiteatro Citysea al Molo Trapezoidale di Palermo in via Filippo Patti, 30. Karima si racconterà attraverso la musica, sua fedele compagna di vita percorrendo un viaggio nei ricordi nelle emozioni e nella passione, accompagnata al pianoforte da Piero Frassi.

Nella sua voce potente e significativa convivono e si esprimono i colori del jazz, del soul, del blues e perfino del gospel. I biglietti per il doppio spettacolo delle 19,30 e delle 21,30 saranno disponibili sulla piattaforma di Ticket One e presso i punti vendita del circuito Box Office o in loco, un’ora prima dell’inizio.

Il nuovo anfiteatro

Citysea Anfiteatro&Cocktail Bar al Marina Yachting del Molo Trapezoidale, inaugurato da poco, aspira a diventare per il capoluogo siciliano un nuovo luogo di aggregazione, cultura e spettacolo, con il vantaggio di godere di uno dei panorami più belli del mondo, diviso tra il waterfront del Golfo di Palermo, Monte Pellegrino e la città antica. L’anfiteatro contiene 200 posti a sedere e la prima rassegna estiva, è stata ideata dallo chef Natale Giunta, che di Citysea è il titolare, e dal fotografo Pucci Scafidi con la socia di Pucci Scafidi Events, Federica Inglese Drago, in collaborazione con Gianfaby Production.

Chi è Karima

Nasce a Livorno, città marittima, colorata e frizzante da cui eredita la permeabilità alle contaminazioni. Fin da bambina, sostenuta dal suo talento, si avvicina alla musica partecipando prima a Bravo Bravissimo e poi a Domenica In. Nell’ottobre del 2006 entra nel programma Amici di Maria De Filippi. Si classifica al terzo posto e vince il premio della critica, decretato all’unanimità̀ da tutta la giuria tecnica, che la ritiene la nuova voce più interessante del panorama musicale italiano. Nello stesso anno Karima sigla il suo primo contratto discografico con Sony Bmg e incide il suo primo EP.

Nonostante la sua giovane età, Karima ha già una lunga e variegata esperienza artistica, tra cui il Festival di Sanremo nel 2009 e soprattutto la collaborazione con Burt Bacharach dal quale è stata prodotta. È stata scelta dalla Disney per interpretare la colonna sonora nel film di animazione La Principessa e il ranocchio. Ha aperto i concerti di Whitney Houston e di John Legend, ha partecipato a Tale e Quale Show e a I migliori Anni su Rai 1. Nel 2021 è uscito il suo album “No Filter“ (Jando Music) e, a dicembre del 2022, è uscito un nuovo disco di Karima intitolato “Xmas”per Emme Record Label.