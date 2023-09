Lo chef sui social, "Finalmente finisce un altro piccolo incubo"



Nuovo furto nel ristorante dello chef Natale Giunta a Palermo al Castello a Mare alla Cala. In due sono entrati e hanno cercato di portare via prodotti e stoviglie.

Stavolta il colpo è stato sventato grazie all’intervento del servizio di vigilanza e dei carabinieri. I due un uomo e una donna sono stati arrestati.

“Finalmente dopo una settimana di continui furti presso il mio ristorante, questa notte sono stati tratti in arresto 2 pregiudicati un uomo e una donna – dice lo chef – Grazie al lavoro perfetto della vigilanza di Bsi Security. Ringrazio i carabinieri del nucleo radiomobile Palermo per il meraviglioso lavoro svolto. Grazie al magistrato di turno questa notte. Finalmente finisce un altro piccolo incubo che mi toglieva in sonno. Dopo una notte tosta vado a dormire qualche ora”.

Rubano in un supermercato, sorpresi dai carabinieri con la merce in auto

I carabinieri della compagnia di Partinico hanno arrestato due uomini, di 31 e 20 anni, accusati di furto aggravato.

Gli indagati sono stati sorpresi dai militari a bordo di un’auto, già segnalata da alcuni cittadini, in possesso di merce per 500 euro che sarebbe stata rubata a supermercato eludendo il controllo alle casse.

La refurtiva recuperata è stata riconsegnata al direttore dell’esercizio commerciale. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di dimora per il solo 31enne.

Furto in un supermercato a Palermo, sfondano la porta d’ingresso e fuggono col bottino

Nei giorni scorsi, furto nel supermercato Md di via Enrico Mattei a Palermo. I ladri sono entrati e hanno sfondato la porta d’ingresso. Hanno agito senza essere disturbati portando via merce da quantificare. Ad entrate in azione almeno in tre che hanno divelto la saracinesca. A chiamare gli agenti di polizia che indagano il titolare del supermercato non appena si è reso conto dell’effrazione. Gli agenti hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza del supermercato e quelli lungo la via per cercare di risalire agli autori.