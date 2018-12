Il Palermo potrebbe essere al centro di un clamoroso stravolgimento societario: l’imprenditore milanese Marco Vittorelli, da un paio di settimane avrebbe manifestato interesse per l’acquisto del club. Tutto ciò secondo quanto raccolto dalla redazione di TifosiPalermo.it.

SPEZIA – PALERMO: LA CRONACA DI BLOGSICILIA

Vittorelli è un imprenditore di successo, nato a Milano l’1 giugno 1958 è laureato in economia aziendale all’università Bocconi. Ha ricoperto e ricopre tutt’ora, incarichi come consigliere d’amministrazione o amministratore delegato di molte importanti S.p.A e anche di una banca: la Compagnie Monegasque.

Soprattutto è presidente della Varese Basket, storica società del nostro campionato di pallacanestro. La squadra prende il nome dal proprio sponsor che è Openjobmetis Varese. La Openjobmetis è una società per azioni che si occupa di ricerca, collocazione e formazione del personale lavorativo e con oltre 130 filiali ricopre tutto il territorio nazionale.

Inoltre la squadra varesina staziona momentaneamente al terzo posto in campionato e vanta un passato glorioso sotto il nome di Ignis Varese. Insomma, un uomo di sport oltre che importante economista. Sempre secondo quanto ha raccolto TifosiPalermo.it è bene precisare che gli advisor di Vittorelli non hanno ancora avuto ufficialmente colloqui con qualche consulente di Zamparini.

SPEZIA – PALERMO: LE PAGELLE

Vittorelli avrebbe semplicemente dato mandato a uomini di fiducia di valutare la fattibilità dell’operazione e magari approfondire meglio la questione inglesi e il closing che dovrebbe avvenire entro il 30 dicembre. Ma diciamoci la verità: ormai non ci crede più nessuno.

Se sarà un fuoco di paglia come fu in passato per Cascio, Baccaglini o Follieri si vedrà, resta il fatto che Zamparini presto potrebbe registrare un ulteriore acquirente interessato a rilevare le quote del Palermo Calcio e tutto potrebbe tornare in discussione per l’ennesima volta. Se non andrà bene neanche Vittorelli la domanda sarà una sola: ma non è che Zamparini in realtà non vuole cedere?