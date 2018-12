1 – 1 e palla al centrro: i rosanero, come spesso capita nell’ultimo periodo, non vanno oltre il pareggio. Anche oggi un punto che non può lasciare pienamente soddisfatto Stellone. Si mantiene sempre la vetta della classifica ma si perdono lunghezze di vantaggio soprattutto sul Lecce.

SPEZIA – PALERMO: LE PAGELLE DEL MATCH

Nel primo tempo la partita comincia in quarta e sia Spezia che Palermo si sfidano con colpi e contraccolpi che spaventano entrambi gli estremi difensori. A sbloccare la gara è Falletti che finalizza con un bellissma “scavetto” una straordinaria azione in tandem tra Moreo e Puscas. Passa qualche minuto ed è Capradossi, difensore scuola Roma, a siglare il suo primo gol in carriera e a rimettere tutto in discussione.

Nella ripresa i ritmi si mantengono abbastanza alti ma Moreo e Puscas non pungono più di tanto. Se l’italiano però, si è ancora una volta reso protagonista di una prestazione coi fiocchi, lo stesso non si può dire del rumeno, apparso decisamente opaco. Per l’ennesima volta.

Puscas regala sempre l’impressione di rendere al meglio da subentrato, forse patendo eccessivamente la pressione della maglia da titolare. Anche oggi il match scivola verso un deludente pareggio che muove poco la classifica rosanero. Forse meglio rischiare qualcosina in più a costo di perdere degli incontri ma vincerne degli altri.

STRUNA VENDUTO AL HOUSTON DINAMO PER 600MILA EURO

Il coraggio mostrato da Stellone nelle primissime giornate alla guida dei palermitani sembra star svanendo a poco a poco, forse la pressione si comincia a far sentire? Forse una situazione societaria poco chiara sta influendo negativamente sulla testa dei giocatori?

Sia chiaro: il Palermo anche oggi non ha perso, ma l’ennesimo pareggio del campionato suona un po’ come campanello d’allarme. Sono più due punti persi quelli con il Livorno di domenica scorsi che quelli di oggi e su questo c’è poco da discutere, ma il Lecce dista pochi punti e fa sentire il fiato sul collo.