Previste tre date fra il 12 e il 14 ottobre

Claudio Baglioni si appresta a sbarcare a Palermo con le tre tappe del suo tour “A tutto cuore”. Il noto cantautore italiano si esibirà sul palco del Velodromo di via Lanza di Scalea tra il 12 e il 14 ottobre. Concerti che fanno parte di un carnet di eventi che ha coinvolto quindici città italiane. Fra queste, oltre Palermo, figurano anche Roma e Verona. Esibizioni che chiuderanno il calendario di eventi del Green Pop Festival, iniziativa promossa da Puntoeacapo e Shake it, in collaborazione con GoMad concerti, e che si era aperta con il caso scoppiato dopo l’esibizione, poi interrotta sul nascere, del trapper Geolier sul palco dei Cantieri Culturali della Zisa.

L’ordinanza del Comune

Date che si avviano verso il sold out e che vedranno l’impiego di 17 autoarticolati, 3 pullman per il trasporto del corpo di ballo e numerosi mezzi tecnici per il montaggio del palco e delle attrezzature per lo svolgimento dei concerti. Fatto sul quale è intervenuto il Comune di Palermo attraverso l’ordinanza 1225 del 20 settembre 2023, emessa dall’Ufficio Mobilità e sottoscritta dal Capo Area Sergio Maneri. Il provvedimento sarà in vigore dal 5 al 18 ottobre e prevederà una serie di modifiche alla viaiblità.

Cosa cambia sul fronte della viabilità

Nell’ultimo tratto di via Lanza di Scalea verrà prevista l’inversione del senso di marcia nel tratto di strada che dalla rotatoria porta al cancello di accesso al Velodromo (ad uso esclusivo dei mezzi autorizzati), con obbligo di svolta a sinistra sulla carreggiata centrale. Inoltre, sarà prevista l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta nell’area che sarà destinata al parcheggio degli autoarticolati e dei mezzi della produzione. Sarà autorizzata solo la sosta dei camion per le operazioni di carico e scarico, i quali dovranno essere collocati nel marciapiede antistante l’ingresso principale. Al fine di permettere lo svolgimento delle operazioni preliminari al concerto, la zona sarà transennata e vigilata dagli organizzatori. Relativamente ai giorni 12, 13 e 14 ottobre, l’Ufficio Mobilità del Comune di Palermo istituirà dieci stalli zona H per soggetti diversamente abili, muniti del relativo contrassegno, in via Renato Guttuso, nel tratto all’altezza della biglietteria del Velodromo.

Gli obblighi per gli organizzatori

A tal proposito, sarà compito degli organizzatori provvedere a contattare il comando di polizia municipale, al fine di quantificare mezzi, personale e relativi corrispettivi da impiegare, così come previsti dalla delibera di Giunta sugli eventi privati. Inoltre, l’organizzazione dovrà posizionare le transenne nei tratti di strada preclusi al transito veicolare, nonchè rispettare “tutte le disposizioni di legge, i regolamenti e le prescrizioni tecniche riguardanti le manifestazioni, allo scopo di assicurare la salvaguardia della pubblica incolumità ed il rispetto delle normative del Codice della Strada, delle cui inadempienze sarà direttamente responsabile”.