Il giorno del ritorno del click day è arrivato. Da oggi e per tre settimane o poco più le imprese potranno richiedere gli incentivi regionali per assumere nuovo personale o per trasformare i tirocini o i contratti a tempo in indeterminati. Le imprese siciliane potranno ottenere fino a 10mila euro l’anno per ogni lavoratore per un periodo di tre anni dall’assunzione e per un massimo di 10 nuovi occupati per ciascuna azienda. Si tratta, però, di incentivi a sportello dunque che vengono erogati in ordine di richiesta a fronte della presenza di tutti i requisiti

Scatta il click day

Da oggi 18 settembre e fino al 10 ottobre prossimo al via, dunque, la prima finestra temporale per richiedere gli incentivi per l’assunzione dell’Avviso 14/2024 del programma Fse Plus 2021- 2027. Le aziende siciliane interessate, così come prevede il decreto pubblicato sul sito della Regione, devono presentare la documentazione richiesta tramite l’apposita piattaforma all’indirizzo fse.regione.sicilia.it. Si tratta dell’incentivo attivato dall’assessorato regionale del Lavoro rivolto alle imprese che esercitano attività commerciale e industriale nel territorio regionale.

Albano: “Rispettati i tempi”

“Nel rispetto dei tempi previsti da mercoledì prossimo le aziende siciliane potranno richiedere l’incentivo che abbiamo deciso di attivare con l’obiettivo di consolidare l’occupazione – dice l’assessore al Lavoro Nuccia Albano – . La dotazione finanziaria è di 40 milioni, somma che consentirà di erogare contributi per sostenere l’occupazione di 1.350 lavoratori”.

Successivamente alla fase di presentazione delle istanze Sicilia Digitale, che gestisce la piattaforma informatica, fino al 25 ottobre 2024 validerà le domande. La procedura a sportello verrà conclusa con l’assegnazione del finanziamento fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

L’incentivo

L’incentivo viene riconosciuto, fino ad un massimo di 10 mila euro all’anno per tre anni, per le nuove assunzioni a partire dall’1 gennaio 2024 a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato o a seguito di assunzione stabile di tirocinanti della stessa azienda. Sono esclusi i contratti di apprendistato. Beneficiarie sono le aziende (incluse le micro e le piccole e medie imprese) che hanno una unità produttiva in Sicilia o che la attivino. L’incentivo può essere riconosciuto per un numero massimo di 10 lavoratori, nel rispetto del regolamento “de minimis” previsto dalle norme europee.

Il decreto è pubblicato sul portale della Regione Siciliana ed è reperibile aduno specifico link .