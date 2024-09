In merito alle notizie sulla sospensione di una parte degli assegni di inclusione attribuita a disservizi del Centro per l’impiego di Palermo, l’assessore regionale Nuccia Albano chiarisce che il problema è già da tempo all’attenzione degli uffici del dipartimento Lavoro. La criticità tecnica scaturisce dall’iter che investe tre banche dati: quelle della Regione, dell’Inps e del Comune.

Le parole della Albano

“Non è un disservizio del Centro per l’Impiego di Palermo – dichiara Albano – Gli uffici, avendo registrato tra i primi le difficoltà, hanno subito interloquito sia con il Comune che con l’Inps al fine di trovare una soluzione. Il problema tecnico non riguarda solo la Sicilia, ma anche altre regioni d’Italia, ciò a dimostrazione che non è una criticità del capoluogo. Porgo le mie scuse alle famiglie, malgrado le colpe non siano della Regione, perché comprendo le difficoltà e il disagio che stanno vivendo”.

Il nuovo centro dell’impiego inaugurato a Custonaci

Accoglienza, informazioni, orientamento individualizzato e tutte le altre attività proprie dei Centri per l’impiego. Sono i servizi offerti dal nuovo sportello inaugurato questa mattina a Custonaci, in provincia di Trapani, dall’assessore regionale al Lavoro, Nuccia Albano, insieme al sindaco, Fabrizio Fonte. L’ufficio si trova nel centro sociale diurno di via Tribli 24.

“Aggiungiamo un altro tassello – dichiara Albano – alla rete dei Centri per l’impiego che in questi mesi stiamo potenziando in tutta la Sicilia per ridurre le distanze con i cittadini. Il nostro obiettivo è rendere sempre più capillare e diffusa la possibilità di accesso alle politiche attive del lavoro per i siciliani e le imprese, anche nelle zone più distanti dai grandi centri urbani, rafforzando così allo stesso tempo il tessuto sociale. L’inaugurazione di oggi è un segnale importante dell’investimento voluto dal governo regionale in questo settore”.

I servizi

Lo sportello permetterà, tra gli altri servizi, anche la prima iscrizione nelle liste dedicate alle categorie fragili e sarà aperto il lunedì e il venerdì dalle 9 alle 13. Giorni e orari potranno variare in seguito in base alle esigenze dell’utenza.

