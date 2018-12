I funerali pagati dal Comune di Palermo

Domani saranno celebrati i funerali di Aldo, il clochard uccido barbaramente sotto i portici di piazzale Ungheria a Palermo. E’ stato organizzato un momento di preghiera per il senza casa ucciso con una spranga.

“Domani mattina abbiamo organizzato un momento di preghiera interconfessionale alla camera mortuaria del Policlinico di Palermo alle 9,30 – afferma Giuseppe Li Vigni, della onlus gli Angeli della Notte -. Abbiamo anche invitato l’Imam di Palermo. La ragazza che ogni giorno offriva la colazione ad Aldo si è occupata di raccogliere i soldi per il servizio funebre. Tutti cittadini e persone che lo conoscevano hanno dato un contributo per raccogliere i soldi necessari”.

Dopo il momento di preghiera, alle 10,30 nella chiesa San Francesco di Paola si svolgerà la messa. A pagare i funerali sarà il Comune di Palermo che ha trovato una sepoltura al cimitero dei Rotoli.

Per l’omicidio di Aid Abdellah è stato fermato un ragazzino di 16 anni, che dopo un lungo interrogatorio ha confessato, di aver colpito il clochard con una spranga per portargli via 25 euro. Il giovane, condotto al centro d’accoglienza del Malaspina di Palermo, al pubblico ministero della procura dei minori ha però detto che non voleva ucciderlo, ma solo impossessarsi dei soldi.