l'evento al museo salinas

Quarant’anni di attività, visione e connessioni. Il Club Dirigenti Marketing (CDM) festeggia questo importante traguardo con un evento celebrativo venerdì 11 aprile 2025 presso il Museo Archeologico Regionale Antonino Salinas di Palermo.

Un’occasione per guardare al passato, ma soprattutto per rilanciare il marketing come leva strategica di sviluppo e coesione sociale.

Una serata speciale tra storia e ospiti illustri

L’appuntamento vedrà la partecipazione di imprenditori e professionisti di rilievo nel panorama nazionale. Tra gli ospiti:

Giuseppe Giglio – Chairman di GIGLIO.COM;



Biagio Semilia – Founder & CEO di Digitrend;



Pino Toro – Presidente Nazionale AIL;



Giuseppe Russello – Presidente e AD di OMER.



Durante la serata saranno anche insigniti del titolo di Cavalieri del Marketing:

Marcello Mangia – CEO di Mangia’s;



Patrizia Di Dio – AD di La Vie En Rose;



Savio Lemma – Partner & Manager di Boomerang;



Giovanni Arena – AD di Gruppo Arena Decò;



Dario Costanzo – Responsabile Direct Landing di Fidimed;



Venerando Faro – Founder di Piante Faro;



Rossana Russello – Administrative Executive di Etnaland.



Dal 1985 a oggi: una visione che ha fatto scuola in Sicilia

Nato l’11 aprile 1985 a Caltanissetta, quando la cultura del marketing era ancora una nicchia da esplorare, il Club è stato fondato da Salvatore Limuti con il sostegno di Francesco e Luisa Averna, profondamente convinti che comunicazione, strategia e impresa fossero fondamentali per trasformare il territorio.

In 40 anni, il CDM è diventato un riferimento nel mondo imprenditoriale siciliano, creando connessioni tra aziende, università e istituzioni e promuovendo un’idea di marketing, che va oltre la mera pubblicità, come strumento culturale e motore di innovazione.

In quest’ottica il Club ha istituito due riconoscimenti di rilievo nazionale:

Il Premio Agorà , che da 37 anni valorizza le migliori campagne pubblicitarie italiane;



Il titolo di Cavalieri del Marketing, assegnato a personalità che si sono distinte per visione e impatto nel mondo della comunicazione e dell’impresa.



Sotto la guida dell’attuale presidente Antonino Salerno, il Club continua a rappresentare un luogo dinamico di confronto, con lo sguardo sempre rivolto al futuro. “Quarant’anni di idee, relazioni, progetti e visioni. E comunicarli tutti”: non è solo uno slogan, ma la sintesi di un percorso che continua a evolversi.