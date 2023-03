Le figure ricercate e come candidarsi

Ancora pochi giorni per candidarsi alle selezioni Club Med per la nuova stagione estiva 2023. Mercoledì 29 marzo si svolgerà un recruiting day online, organizzato da Job Farm per reclutare nuovo personale da inserire nei resort di lusso della società in Francia e in Europa.

L’azienda offre un contratto a tempo determinato full time, secondo la normativa francese, prorogabile, oltre a vitto, alloggio e copertura delle spese di viaggio A/R per raggiungere la struttura ricettiva di destinazione.

Vediamo insieme quali sono le posizioni aperte al momento.

Le figure ricercate e i requisiti richiesti

Club Med è alla ricerca delle seguenti figure:

Commis di Cucina (neodiplomati alla scuola alberghiera o candidati che abbiano maturato pregressa esperienza anche breve nel ruolo. Richiesta conoscenza base della lingua inglese e/o francese);

(neodiplomati alla scuola alberghiera o candidati che abbiano maturato pregressa esperienza anche breve nel ruolo. Richiesta conoscenza base della lingua inglese e/o francese); Cuochi (risorse con esperienza di almeno 2 anni in ristoranti con almeno 50 coperti. Richiesta buona conoscenza della lingua inglese e/o francese, almeno livello B1).

(risorse con esperienza di almeno 2 anni in ristoranti con almeno 50 coperti. Richiesta buona conoscenza della lingua inglese e/o francese, almeno livello B1). Pasticcieri (candidati con diploma di Pasticceria. Richiesta esperienza pregressa nella cucina di ristoranti, hotel, laboratori o pasticcerie e conoscenza base della lingua inglese e/o francese);

(candidati con diploma di Pasticceria. Richiesta esperienza pregressa nella cucina di ristoranti, hotel, laboratori o pasticcerie e conoscenza base della lingua inglese e/o francese); Addetti/e all’Housekeeping (candidati con esperienza nel ruolo di almeno 1 anno. La conoscenza anche base della lingua inglese e/o francese sarà considerata un requisito preferenziale).

Come candidarsi

Gli interessati a partecipare al Job Day online del 29 marzo 2023 (ore 9:30), promosso da Job Farm, potranno scrivere una mail, inviando copia del curriculum vitae all’indirizzo recruitingclubmed@jobfarm.it o compilare il seguente modulo https://bit.ly/3Z8Fob9.

I candidati ritenuti idonei saranno ricontattati per ricevere maggiori informazioni sull’opportunità lavorativa e la selezione.

Per maggiori informazioni su Club Med e gli annunci di lavoro disponibili è sempre possibile consultare la sezione del sito Club Med, dedicata alle opportunità di carriera.

Perché lavorare in Club Med

Club Med (Club Méditerranée) è un’azienda francese che opera nel settore del turismo di lusso con circa 80 i resort sparsi in tutto il mondo (Europa, Asia, Africa, America e Caraibi).

Tra le prime società a offrire ai clienti la formula “All-Inclusive” con servizi a misura di famiglia (baby club, sport, intrattenimento e pensione completa), Club Med offre al suo personale la possibilità di lavorare in un contesto multiculturale stimolante, con rapide opportunità di crescita e formazione e benefit aziendali.

In Sicilia è presente a Cefalù (Palermo) e con il suo resort Kamarina a Scoglitti, in provincia di Ragusa.