Quando il rumore smette di essere rumore e diventa un luogo da esplorare, di solito è merito di una band che sa il fatto suo. E i Clustersun sono una di quelle band. Sabato 14 novembre il trio catanese torna al PunkFunk, in via Napoli 8/10 a Palermo, con il suo universo di psych rock e post-punk, fatto di muri di feedback che respirano, riverberi infiniti e melodie che emergono dalla distorsione come bagliori nella nebbia.

I Clustersun sono Marco Chisari (voce e basso), Mario Lo Faro (chitarre) e Andrea Conti (batteria). Da Catania si sono ritagliati un posto di rilievo nella scena psych-gaze internazionale, con tre album molto apprezzati dalla critica – Out Of Your Ego (2014), Surfacing To Breathe (2017) e Avalanche (2021) – tournée in Europa e negli Stati Uniti e partecipazioni a importanti festival shoegaze e psych internazionali.

Un suono tra luce e oscurità

Shoegaze, psichedelia, post-punk e space rock si fondono in un’esperienza totalizzante, in equilibrio costante tra luce e oscurità, furia e contemplazione, vulnerabilità e catarsi. La filosofia è riassunta dalla frase con cui i Clustersun si presentano: non inseguono il rumore, lo trasformano in uno spazio dentro cui perdersi.

Dal vivo: fisico, immersivo, catartico

È sul palco che l’identità del gruppo prende forma: l’esperienza dal vivo è immersiva, fisica e catartica, capace di creare un legame indissolubile con il pubblico. Il tour di Avalanche ha tenuto la band in giro per tre anni e mezzo, dal 2021 alla fine del 2024, e a Palermo arriva un trio con parecchi chilometri (e parecchi decibel) alle spalle.

Anti You, il nuovo capitolo

Il quarto album in studio, Anti You, è in uscita il 5 marzo 2027 per Sister 9 Recordings (UK) e Vina Records (Italia). Mix e mastering sono ancora affidati a James Aparicio (Mogwai, Spiritualized, Depeche Mode, Nick Cave’s Grinderman), già dietro al sound di Avalanche. Questo disco è il capitolo più potente, oscuro e sperimentale della sua ricerca: una frattura più che un’evoluzione lineare, dove la distorsione diventa linguaggio, il silenzio diventa tensione e il rumore una forma di verità.

Il primo assaggio è Fire! Fire! Fire!, collisione di shoegaze, post-punk e psych noise che era già il numero di chiusura di quasi tutti i concerti del tour europeo di Avalanche. Poi c’è Aftermath, viaggio ipnotico e dilatato tra psichedelia, space rock e ripetizioni krautrock.

Cosa dice la stampa

Rolling Stone scrive che, ascoltando i Clustersun, «è facile pensare ai My Bloody Valentine, ai Ride e agli Slowdive». Rockit parla di un “beautiful noise” di casa nostra, mentre per Buscadero il risultato è «un potentissimo mix di shoegaze, post-punk, psichedelia rumorosissima». Anche all’estero i riscontri non mancano: la testata britannica Soundblab li indica tra le migliori nuove band shoegaze in circolazione.

Appuntamento al PunkFunk

Una sola data palermitana, un sabato sera e un trio che con il rumore ha un rapporto decisamente creativo. L’appuntamento è per sabato 14 novembre alle 22:30 al PunkFunk, in via Napoli 8/10: psych rock, post-punk e feedback in arrivo da Catania.





Luogo: PunkFunk, Via Napoli, 8/10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 22:30

Prezzo: 0.00

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