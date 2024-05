L'assemblea dei dipendenti edili comunali sotto l'assessorato al Personale

Momenti di tensione alla protesta dei lavoratori del Coime, a Palermo. Questa mattina, i dipendenti edili del Comune hanno tenuto un’assemblea pubblica sotto la sede dell’assessorato di via Garibaldi. Una delegazione di manifestanti è stata accolta in tarda mattinata all’interno degli uffici. Durante la riunione ci sono stati alcuni momenti di tensione. Un’operaio si è infatti recato in uno dei balconi del palazzo minacciando di buttarsi di sotto. A trattenere il lavoratore alcuni colleghi di lavoro e alcuni dipendenti dell’ufficio. Tutto è rientrato alla normalità nel giro di qualche minuto.

La vertenza in casa Coime: le motivazioni

L’obiettivo dei lavoratori del Coime era quello di ottenere un incontro con i tecnici dell’Amministrazione per potere parlare della vertenza aperta. Due i grandi temi sul tavolo. Il primo riguardava la retribuzione dei lavoratori, rimasta bloccata da alcuni anni in seguito alla spending review della pubblica amministrazione e sulla quale pende un ricorso alla Corte di Cassazione. Il secondo invece interessa il tema delle pensioni. I dipendenti del Coime lamentano infatti un pregiudizio sul proprio piano contributivo causato, a loro giudizio, da un’interpretazione sbagliata della norma. Fatto per il quale i lavoratori edili comunali avevano protestato già in diverse occasioni in precedenza. Come è avvenuto ad esempio il 7 febbraio scorso, quando una folta delegazione delle maestranze del Comune si è ritrovata sotto gli uffici dell’INPS in via Laurana.

Momenti di tensione all’assessorato di via Garibaldi

L’incontro voluto con i dirigenti in via Garibaldi, alla fine, c’è stato. La riunione si è tenuta a fine mattinata. Ad interloquire con i dirigenti una delegazione di lavoratori e sindacalisti del Coime. Qualcosa però è andato storto. Ad un certo punto, uno dei dipendenti si è recato nel balcone dell’ufficio e ha minacciato di buttarsi di sotto. A trattenerlo almeno quattro persone, fra dipendenti comunali e colleghi. La situazione è ritornata alla normalità dopo qualche minuto.

Dagli uffici comunali è arrivata una ferma condanna al gesto. In una nota inoltrata ai sindacati del Coime, il dirigente competente ha espresso “disappunto in quanto, a fronte della disponibilità dimostrata ricevendo la delegazione di lavoratori e rappresentanti sindacali, sono stati tenuti comportamenti e toni poco consoni. In ordine all’adeguamento salariale – si precisa nella nota – questo ufficio potrà esprimersi dopo aver conosciuto le motivazioni della decisione che sarà resa in ordine al ricorso promosso dinanzi alla Corte di Cassazione”.