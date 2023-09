I sindacati “Risultato importante"

“Grazie all’accordo stipulato con il comune di Palermo, e in particolare con l’assessore all’Istruzione Aristide Tamajo, 240 collaboratori scolastici, per anni impiegati nelle scuole statali, torneranno in servizio al Comune. Un risultato importante che consente di rinforzare la macchina amministrativa e garantire più servizi alla città”. Lo dicono Saverio Cipriani e Antonella Minasola (Cgil), Roberto Benigno e Marcello Terzo (Cisl), Ilioneo Martinez e Silvia Testa (Uil), Nicolò Scaglione e Salvatore Marte (Csa-Cisal).

“Da anni questi collaboratori dovevano rientrare – continuano i sindacalisti – e ora è stata definita anche una road map: 20 lo faranno subito venendo impiegati nell’area della Scuola, 100 entro giugno 2024 e gli ultimi 120 entro giugno 2025 e potranno rafforzare i settori più carenti grazie a percorsi di riqualificazione dedicati”.

Inaugurazione dell’anno scolastico a Palermo

Doppio domani a Palermo appuntamento per l’inaugurazione dell’anno scolastico. Alle 9 il sindaco Roberto Lagalla e il direttore generale Giuseppe Pierro parteciperanno all’inizio dell’anno scolastico alla scuola Giovanni Falcone in via Pensabene. Alle 10.30 il presidente della Regione Renato Schifani insieme al direttore generale Giuseppe Pierro inaugureranno l’anno scolastico 23/24 in via Pecori Giraldi 21 nel plesso Sandro Pertini dell’ICS Sperone-Pertini.