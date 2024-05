L’ordinanza del Comune di Palermo

L’Ufficio Traffico e Mobilità Ordinaria del Comune ha emesso ieri l’ordinanza 633, che riguarda i lavori per il completamento del collettore emissario Sud Orientale della Città di Palermo.

L’ordinanza, le variazioni

Con il provvedimento in questione, in Piazza Sacro Cuore (area compresa tra Via Normanni – Via Guglielmo il Buono e Corso Camillo Finocchiaro Aprile) e Via Guglielmo il Buono (tratto compreso tra il civico 159 e Piazza Sacro Cuore), vengono disposte le seguenti limitazioni alla circolazione veicolare e pedonale, per l’esecuzione dei lavori:

chiusura della circolazione veicolare e pedonale sulla carreggiata ed area, interessata ai lavori;

istituzione del divieto di sosta, ambo i lati e in tutta l’area, con rimozione coatta 0,00 – 24,00;

divieto di transito pedonale nei marciapiedi interessati;

contestuale creazione in corrispondenza del perimetro del cantiere di apposito percorso pedonale protetto.

Inoltre, in via Guglielmo il Buono, nel tratto compreso tra incrocio con Via Matteo Carnalivari e il civico 159, viene istituito il doppio senso di marcia; in via Matteo Carnalivari tratto compreso tra incrocio con Via Antonino Mottone e Via Villa Caputo è disposto il senso unico di marcia con direzione via Antonino Mottone – via Villa Caputo.

A questo indirizzo l’ordinanza completa.

Lavori stradali, via Castelforte chiude al traffico fino al 10 giugno

Manutenzione per la strada ed i marciapiedi di Castelforte e traffico viario rivoluzionato nella zona. Almeno per tre settimane. L’ufficio Traffico e mobilità del Comune, al fine di consentire lo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, marciapiedi e aree pubbliche ha emanato alcuni giorni fa un’ordinanza di limitazione temporanea della circolazione veicolare che riguarda la via Castelforte.

Il provvedimento istituisce fino al prossimo 10 giugno, e comunque fino a completamento dei lavori, la chiusura al transito veicolare, con istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta in ambo i lati, in via Castelforte, nel tratto compreso tra piazza Pallavicino e via Iandolino, e da piazza Castelforte a piazza Pallavicino.

L’avanzamento dei lavori avverrà per fasi e si procederà con la delimitazione di un’area di cantiere per singoli tratti, e in ogni caso verrà garantito l’accesso per i residenti e mezzi di trasporto pubblico.

Per altre informazioni è possibile consultare l’ordinanza a questo link.