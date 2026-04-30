Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro una Fiat 500 Abarth e contro una abitazione in via Don Minzoni, al civico 2 a Palermo. E’ intervenuta la polizia, sono in corso i rilievi della scientifica.

L’auto era posteggiata sotto l’abitazione raggiunta dai colpi di pistola. Secondo una prima ricostruzione, l’obiettivo dei colpi sarebbe stato uno dei residenti del complesso di case popolari.

Secondo quanto ricostruito alcuni colpi di pistola in quella zona sarebbero stati esplosi lunedì notte, sempre all’interno dell’area delle case popolari: i due fatti potrebbero essere collegati. Ieri sera, dopo le pistolettate, sarebbe esplosa una rissa.

I colpi di Kalashnikov al Brigantino

Raffiche di Kalashnikov sono state sparate la scorsa notte contro le vetrate del ristorante «Il brigantino» in via Torretta a Palermo. E’ intervenuta la polizia con gli agenti della Scientifica. All’inizio del mese altri colpi di mitraglietta erano stati sparati contro un autorimessa in via Sferracavallo bucando il vetro e alcune vetture.

Altri colpi esplosi alla Sicily by Car

A fine marzo altri colpi di Kalashnikov erano stati esplosi contro il deposito dell’azienda di autonoleggio Sicily by Car in via San Lorenzo, mentre all’inizio di marzo altri colpi di arma da fuoco erano stati sparati contro la saracinesca di una macelleria alla Marinella sempre a Palermo. Qualche tempo prima contro il negozio era stato esploso un colpo di pistola poche ore dopo una rissa nel quartiere Sferracavallo, durante i festeggiamenti in onore dei santi Cosma e Damiano.

Alla Marinella venne ferita per errore una ragazza incinta. Sugli episodi, che potrebbero essere collegati, indaga la direzione distrettuale antimafia.