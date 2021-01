Indagano i carabinieri

Colpi di pistola al Villaggio Santa Rosalia. Dopo gli spari contro la segreteria della Università in via Ernesto Basile, i carabinieri, dopo una segnalazione hanno trovato nuovi colpi esplosi in via Pietro Donato alle spalle della Chiesa dell’Annunciazione.

Tre fori sono stati trovati anche nella parete della canonica. I militari hanno eseguito i rilievi per accertare il calibro dei colpi esplosi. C’è anche da stabilire quando ci sono stati gli spari.

Anche in questo casi i proiettili potrebbero essere stati sparati la notte di Capodanno come accaduto contro la segreteria dell’Università a Palermo.