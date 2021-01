Acquisite le immagini del sistema di videosorveglianza

Trovati negli uffici della segreteria dell’università di Palermo in viale delle Scienze 12 ogive. La segnalazione di un dipendente di Unipa che ha chiamato i carabinieri.

I militari hanno recuperato i colpi di pistola per stabilire il calibro. Sono state acquisite anche le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso qualche dettaglio utile per le indagini.

In base alle prime informazioni non sono stati rintracciati fori di proiettile nelle pareti né altri danni sospetti. Forse qualcuno avrà impugnato la pistola per festeggiare il Capodanno.