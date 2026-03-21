Due uomini sono scesi da un’auto la scorsa notte in via san Lorenzo a Palermo e hanno sparato colpi di pistola in uno dei depositi auto della Sicily by Car a Palermo di Tommaso Dragotto.

Sono state danneggiate quattro auto parcheggiate. Nei pressi del deposito c’è un locale e alcuni clienti appena hanno assistito alla scena sarebbero fuggiti via.

Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per risalire agli autori di quella che sembra un’intimidazione,