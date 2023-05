Pallavolo femminile serie C, il match si gioca alle 19 all'istituto Cruillas

In campo per l’impresa e per il salto diretto in serie B2. La Com.Fer Palermo cerca la rimonta e dopo il 3-0 subito la settimana scorsa in trasferta riceve il forte Modica per la finale di ritorno dei play off del campionato di serie C di pallavolo femminile.

La partita si gioca sabato 13 maggio alle 19 nella palestra dell’istituto comprensivo Cruillas in via Filippo Brunetto. Arbitri Fazio ed Adamo. La tribunetta non sarà fruibile. Lo si legge nella pagina Facebook del club presieduto da Roberto Modica.

La Com.Fer deve vincere 3-0 per arrivare al golden set

La squadra allenata da Renato Ciappa per poter ambire al ritorno in quarta serie nazionale dopo una stagione di assenza, deve vincere in tre set contro le iblee che in campionato hanno perso solo una volta. Un successo per 3-0 però servirà ad arrivare al golden set che se vinto regalerebbe la promozione in serie B2.

Il sestetto palermitano non ha mai perso in casa in questa stagione ma “restituire” il 3-0 al Modica sarà complicato. Tuttavia, la Com.Fer Palermo ha chiuso la stagione regolare vincendo il girone A ed avendo la migliore classifica avulsa rispetto al Modica che non ha avuto grossi problemi a chiudere in vetta il girone B.

Eventuale seconda chance

Se le ospiti dovessero aggiudicarsi un parziale ogni sforzo sarebbe vano. Il Modica festeggerebbe la promozione in B2 ma la squadra capitanato da Valentina Tutone avrebbe un’altra possibilità. Il 20 maggio. La squadra eliminata da questa finale play off che vede di fronte le prime dei due gironi della serie C, infatti, si giocherà il tutto per tutto con la vincente della sfida tra le due seconde classificate.

In questo caso una tra Polisportiva Nino Romano Milazzo e Capacense. Le due squadre all’andata si sono affrontate con la netta affermazione delle peloritane in 3 set (25-18; 25-16; 25-18). Si ritroveranno domenica 14 maggio alle 18.30 sul parquet della scuola media B. Siciliano di corso Isola delle Femmine a Capaci. Anche in questo caso servirebbe un’impresa alla formazione palermitana che nella stagione ha raggiunto la finale di Coppa Sicilia perdendola proprio con la Com.Fer Palermo.

Like this: Like Loading...