Il ragazzo colpito da una bici elettrica lanciata da sconosciuti

Si è risvegliato dal coma Mauro Glorioso, lo studente di 23 anni originario di Palermo colpito da una bicicletta a noleggio lanciata da sconosciuti. Dallo scorso 21 gennaio è ricoverato all’ospedale Cto di Torino in seguito alle gravi lesioni riportate. Ancora però il quadro clinico non è chiaro: restano da valutare le eventuali conseguenze alle vertebre.

Il bollettino dei medici

Stando all’ultimo bollettino emesso dai medici dell’ospedale torinese il giovane ha riportato la frattura alle vertebre cervicali. E’ da valutare soprattutto come il suo corpo reagirà e se ci sono possono essere lesioni permanenti. Al momento i medici hanno emesso una prognosi di 6 mesi. Ci vorrà del tempo per la riabilitazione e soprattutto per capire i tempi di recupero motori.

L’incidente

Mauro Glorioso investito da una bicicletta elettrica “vagante”. Un incidente incredibile, probabilmente unico nel suo genere. Il ragazzo si trovava con altri coetanei nella cosiddetta “passeggiata sopra i Murazzi” del Po a Torino, in prossimità di Lungo Po Luigi Cadorna. Intorno all’una di notte si trovava davanti alla discoteca “The beach”. All’improvviso è piombata dritta sul gruppo di ragazzi una bici elettrica del peso di 15 chili che ha preso in pieno lo studente Palermitano. Il 23enne ha perso conoscenza, la Croce Verde di Villastellone è intervenuta immediatamente sul posto. Da allora lo studente era in coma farmacologico.

Indagini in corso

Il giovane è stato soccorso e trasportato all’ospedale Cto di Torino. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire le circostanze dell’accaduto. Mauro Glorioso si trova a Torino perché sta frequentando la facoltà dio Medicina piemontese.

