Un giovane studente di 23 anni originario di Palermo è stato colpito da una bicicletta a noleggio lanciata da sconosciuti dalla passeggiata sopra i Murazzi del Po a Torino, in prossimità di Lungo Po Luigi Cadorna. Il ragazzo è attualmente ricoverato in prognosi riservata.

Accaduto in una zona notturna

L’incidente si è verificato intorno all’una di sabato 21 gennaio mentre alcuni giovani si trovavano davanti alla discoteca “The beach”. La Croce Verde di Villastellone è intervenuta immediatamente sul posto.

Indagini in corso

Il giovane è stato soccorso e trasportato all’ospedale Cto di Torino. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire le circostanze dell’accaduto.

La tragedia della giovane Maddalena

A Siracusa messaggi, fiori e palloncini nel luogo in cui si è verificato l’incidente in cui ha perso la vita Maddalena Galeano, la 19enne siracusana morta in ospedale, al San Marco di Catania, a seguito delle gravi lesioni riportate nell’impatto tra il suo scooter ed una macchina.

“Ciao Maddi”

“Ciao Maddi” si legge su un cartello posto in prossimità della rotonda in via Luigi Monti, nel rione della Pizzuta, dove la ragazzina, con la passione per lo sport, ha vissuto gli ultimi istanti della sua vita. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale ed in queste ore si sta decidendo se disporre l’autopsia sul corpo della 19enne anche se le cause delle morte sono abbastanza chiare.

L’inchiesta per omicidio stradale

Non appena sarà sciolta la riserva, i familiari potranno organizzare i funerali per l’ultimo saluto alla ragazzina. Sotto i riflettori della magistratura c’è la conducente della macchina, che, stando alla ricostruzione di alcuni testimoni, era sotto shock dopo l’incidente stradale. I mezzi sono stati posti sotto sequestro, gli agenti della Polizia municipale provvederanno ad accertare le modalità dell’incidente. E’ probabile che servirà un perito per individuare le responsabilità in questo nuovo tragico incidente che vede come vittima una giovane vita.