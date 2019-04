A Castelbuono due impiegate una alla biblioteca comunale, l’altra ai servizi scolastici si coprivano a vicenda. Le due donne lavorano alla biblioteca della Badia.

Una passava il badge dell’altra in modo tale che non si presentavano al lavoro e facevano la spesa, andavano in giro per il paese o una passava dal panificio del padre.

Anche l’impiegato dell’ufficio protocollo al municipio Sant’Anna lasciava il posto di lavoro a bordo della sua auto o della bici e andava in giro per il paese. Entrava e usciva dai bar del paese, andava in banca o dal barbiere o dal meccanico. Tutto anziché state in ufficio.

Beccato a timbrare e uscire anche uno dello staff della segreteria del sindaco. Tra gli impiegati del comune ripresi dalle telecamere piazzate dai carabinieri della compagnia di Cefalù anche un impiegata del castello che durante l’orario di servizio si è recata un atelier di moda.

A Collesano a finire nell’inchiesta oltre ad alcuni dipendenti comunali, come un vigile urbano sorpreso a Termini Imerese in un centro commerciale, o il comandante dei vigili urbani, anche i lavoratori socialmente utili del “Progetto attività donne” che si occupavano di assistenza domiciliare agli anziani e disabili nelle scuole. Il gip del Tribunale di Termini Imerese ha disposto per nove di loro è scattata l’interdittiva per otto mesi dal lavoro, per sei di impiegati l’obbligo di presentazione ai carabinieri infine cinque sono indagati.