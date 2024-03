Dal 15 marzo e fino al 31 dicembre tutti i residenti siciliani che viaggeranno verso qualunque aeroporto d’Italia avranno uno sconto sulle tariffe aeree del 25 per cento, alcune categorie deboli avranno un ulteriore 25 per cento caricando i biglietti nell’apposita piattaforma creata dalla Regione Siciliana.

Ad annuncialo è il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in conferenza stampa a Palazzo d’Orleans. Il provvedimento estende alle altre tratte l’iniziativa già in corso dall’inizio dell’anno per gli aeroporti di Milano e Roma.

Caro voli, gli aeroporti interessati

Gli aeroporti siciliani inclusi in questa iniziativa sono: Palermo (PMO), Catania (CTA), Trapani (TPS), Comiso (CIY), Pantelleria (PNL), e Lampedusa (LMP). Questa selezione di aeroporti garantisce una copertura ampia e variegata, offrendo a molti residenti l’opportunità di beneficiare degli sconti.

Gli sconti

Il rimborso applicato è del 25% sul costo del biglietto aereo, con un tetto massimo di 75€ per i viaggi di andata e ritorno, mentre per le categorie prioritarie, il rimborso raggiunge il 50% fino a un massimo di 150€. Per accedere a questi vantaggi, i beneficiari dovranno collegarsi al sito dell’assessorato al Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti. Questo permetterà di ottenere il rimborso per i voli che non vengono direttamente scontati dalle compagnie aeree, oltre al 25% aggiuntivo.

Come funziona

Di fatto è previsto uno sconto del 25% per tutti i residenti siciliani e del 50% per le categorie prioritarie, come già avveniva nel primo provvedimento preso che era, però, limitato ai voli da e per Milano e Roma. Le categorie prioritarie includono studenti senza limiti di età, persone con almeno il 67% di invalidità e categorie a basso reddito. Si amplia anche la platea dei beneficiari visto che ora l’offerta è rivolta a tutti i cittadini europei che risiedono in Sicilia. Non viene risolto i problema dei siciliani residenti in altre regioni

Le parole di Schifani

“Non possiamo costringere le compagne aeree ad abbassare prezzi – ha spiegato il Presidente della Regione – siamo nel libero mercato e ognuno può impostare il prezzo che vuole. La strada che stiamo percorrendo è quella giusta: bisogna aumentare il numero di compagnie aeree presenti nell’Isola, così facendo creeremo concorrenza e si abbasseranno i prezzi”. “Siamo i primi ad offrire sconti regionali – spiega Alessandro Aricò – partiremo subito: tra pochi minuti sul sito dell’assessorato sarà presente il link cui collegarsi per ricevere il rimborso. Potranno accedervi anche coloro che hanno acquistato biglietti prima del 15 marzo”.

Like this: Like Loading...